https://ria.ru/20240523/pogoda-1947799746.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 23.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Небольшая облачность и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T07:57

2024-05-23T07:57

2024-05-23T07:58

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Небольшая облачность и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать антициклон. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в центре города плюс 19 - плюс 21 градус, в Подмосковье от 17 до 22 градусов тепла", - сказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 759 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус