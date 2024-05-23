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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 23.05.2024
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07:57 23.05.2024 (обновлено: 07:58 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/pogoda-1947799746.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 23.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Небольшая облачность и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T07:57
2024-05-23T07:58
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Небольшая облачность и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать антициклон. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в центре города плюс 19 - плюс 21 градус, в Подмосковье от 17 до 22 градусов тепла", - сказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 759 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html
москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидается облачность и до плюс 21 градуса

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Небольшая облачность и до плюс 21 градуса ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать антициклон. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в центре города плюс 19 - плюс 21 градус, в Подмосковье от 17 до 22 градусов тепла", - сказал Леус.
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Он отметил, что ветер будет дуть восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 759 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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