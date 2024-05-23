https://ria.ru/20240523/podzhog-1948000900.html

В Николаевской области подожгли релейный шкаф, пишут СМИ

В Николаевской области подожгли релейный шкаф, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2024

В Николаевской области подожгли релейный шкаф, пишут СМИ

В Николаевской области Украины неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге, сообщило в четверг украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T20:13

2024-05-23T20:13

2024-05-23T20:13

в мире

николаевская область

украинская железная дорога

украина

одесская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/39058/80/390588073_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_05d49cf4839b4ce476bb2c93202bfc2e.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Николаевской области Украины неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге, сообщило в четверг украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Компания "Украинские железные дороги" 17 мая сообщила об умышленном поджоге релейного шкафа в Одесской области, возгорание удалось потушить, движение поездов не прекращалось. "По Украине продолжаются поджоги релейных шкафов: очередной случай произошел в Николаевской области в городе Вознесенск. По данному факту правоохранители открыли уголовное дело по статье "Диверсия". Нарушителям в случае поимки грозит от 15 лет. По информации издания, ранее по два случая поджога релейных шкафов были в Одесской и Черкасской областях.

https://ria.ru/20240523/ssha-1947986134.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

николаевская область

украина

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николаевская область, украинская железная дорога, украина, одесская область