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В Николаевской области подожгли релейный шкаф, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2024
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20:13 23.05.2024
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В Николаевской области подожгли релейный шкаф, пишут СМИ
В Николаевской области подожгли релейный шкаф, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2024
В Николаевской области подожгли релейный шкаф, пишут СМИ
В Николаевской области Украины неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге, сообщило в четверг украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T20:13
2024-05-23T20:13
в мире
николаевская область
украинская железная дорога
украина
одесская область
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Николаевской области Украины неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге, сообщило в четверг украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Компания "Украинские железные дороги" 17 мая сообщила об умышленном поджоге релейного шкафа в Одесской области, возгорание удалось потушить, движение поездов не прекращалось. "По Украине продолжаются поджоги релейных шкафов: очередной случай произошел в Николаевской области в городе Вознесенск. По данному факту правоохранители открыли уголовное дело по статье "Диверсия". Нарушителям в случае поимки грозит от 15 лет. По информации издания, ранее по два случая поджога релейных шкафов были в Одесской и Черкасской областях.
https://ria.ru/20240523/ssha-1947986134.html
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в мире, николаевская область, украинская железная дорога, украина, одесская область
В мире, Николаевская область, Украинская железная дорога, Украина, Одесская область
В Николаевской области подожгли релейный шкаф, пишут СМИ

"Страна": в Николаевской области неизвестные подожгли релейный шкаф

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Николаевской области Украины неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге, сообщило в четверг украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Компания "Украинские железные дороги" 17 мая сообщила об умышленном поджоге релейного шкафа в Одесской области, возгорание удалось потушить, движение поездов не прекращалось.
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Вчера, 18:44
"По Украине продолжаются поджоги релейных шкафов: очередной случай произошел в Николаевской области в городе Вознесенск. По данному факту правоохранители открыли уголовное дело по статье "Диверсия". Нарушителям в случае поимки грозит от 15 лет.
По информации издания, ранее по два случая поджога релейных шкафов были в Одесской и Черкасской областях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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В миреНиколаевская областьУкраинская железная дорогаУкраинаОдесская область
 
 
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