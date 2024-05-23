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В Николаевской области подожгли релейный шкаф, пишут СМИ
В Николаевской области подожгли релейный шкаф, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2024
В Николаевской области подожгли релейный шкаф, пишут СМИ
В Николаевской области Украины неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге, сообщило в четверг украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T20:13
2024-05-23T20:13
2024-05-23T20:13
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Николаевской области Украины неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге, сообщило в четверг украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Компания "Украинские железные дороги" 17 мая сообщила об умышленном поджоге релейного шкафа в Одесской области, возгорание удалось потушить, движение поездов не прекращалось. "По Украине продолжаются поджоги релейных шкафов: очередной случай произошел в Николаевской области в городе Вознесенск. По данному факту правоохранители открыли уголовное дело по статье "Диверсия". Нарушителям в случае поимки грозит от 15 лет. По информации издания, ранее по два случая поджога релейных шкафов были в Одесской и Черкасской областях.
https://ria.ru/20240523/ssha-1947986134.html
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В мире, Николаевская область, Украинская железная дорога, Украина, Одесская область
В Николаевской области подожгли релейный шкаф, пишут СМИ
"Страна": в Николаевской области неизвестные подожгли релейный шкаф