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Число подтопленных домов в Курганской области снизилось до 3,7 тысячи - РИА Новости, 23.05.2024
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07:53 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/podtoplenie-1947799003.html
Число подтопленных домов в Курганской области снизилось до 3,7 тысячи
Число подтопленных домов в Курганской области снизилось до 3,7 тысячи - РИА Новости, 23.05.2024
Число подтопленных домов в Курганской области снизилось до 3,7 тысячи
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 130, дачных домов - до 3,7 тысячи, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T07:53
2024-05-23T07:53
курганская область
происшествия
россия
курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – РИА Новости. В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 130, дачных домов - до 3,7 тысячи, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 22 мая оставались подтопленными в 3 муниципальных образованиях в 1 населенном пункте 134 жилых и 4704 дачных дома, 4 низководных моста и 10 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 23 мая остаются подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 130 жилых и 3700 дачных домов, 4 низководных моста и 10 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (Курган) 4 жилых и 1004 дачных дома, 408 приусадебных участков, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введён режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240523/uroven_vody-1947798822.html
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курганская область, происшествия, россия, курган, наводнения в россии — 2024
Курганская область, Происшествия, Россия, Курган, Наводнения в России — 2024
Число подтопленных домов в Курганской области снизилось до 3,7 тысячи

ГУМЧС Курганской области: число подтопленных дачных домов снизилось до 130

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПодтопленные дома в СНТ "КМЗ 3" в городе Кургане
Подтопленные дома в СНТ КМЗ 3 в городе Кургане - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Подтопленные дома в СНТ "КМЗ 3" в городе Кургане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – РИА Новости. В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 130, дачных домов - до 3,7 тысячи, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону.
Как сообщалось, на 22 мая оставались подтопленными в 3 муниципальных образованиях в 1 населенном пункте 134 жилых и 4704 дачных дома, 4 низководных моста и 10 участков автомобильных дорог.
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"По состоянию на 23 мая остаются подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 130 жилых и 3700 дачных домов, 4 низководных моста и 10 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (Курган) 4 жилых и 1004 дачных дома, 408 приусадебных участков, уточняется в сообщении.
В Курганской области с 8 апреля введён режим ЧС областного масштаба.
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