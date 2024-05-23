https://ria.ru/20240523/podtoplenie-1947799003.html

Число подтопленных домов в Курганской области снизилось до 3,7 тысячи

Число подтопленных домов в Курганской области снизилось до 3,7 тысячи - РИА Новости, 23.05.2024

Число подтопленных домов в Курганской области снизилось до 3,7 тысячи

В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 130, дачных домов - до 3,7 тысячи, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T07:53

2024-05-23T07:53

2024-05-23T07:53

курганская область

происшествия

россия

курган

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940802387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3267b33d1ae95a3cd9fca7272be337d1.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – РИА Новости. В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 130, дачных домов - до 3,7 тысячи, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 22 мая оставались подтопленными в 3 муниципальных образованиях в 1 населенном пункте 134 жилых и 4704 дачных дома, 4 низководных моста и 10 участков автомобильных дорог. "По состоянию на 23 мая остаются подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 130 жилых и 3700 дачных домов, 4 низководных моста и 10 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (Курган) 4 жилых и 1004 дачных дома, 408 приусадебных участков, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введён режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240523/uroven_vody-1947798822.html

https://ria.ru/20240507/orsk-1944452712.html

курганская область

россия

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курганская область, происшествия, россия, курган, наводнения в россии — 2024