https://ria.ru/20240523/podryv-1947891159.html

Во Владивостоке подорвали автомобиль

Во Владивостоке подорвали автомобиль - РИА Новости, 23.05.2024

Во Владивостоке подорвали автомобиль

Автомобиль подорвали во Владивостоке, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК РФ по Приморскому... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:15

2024-05-23T14:15

2024-05-23T15:21

происшествия

владивосток

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Автомобиль подорвали во Владивостоке, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК РФ по Приморскому краю.По данным ведомства, инцидент произошёл в 15.40 (08.40 мск) у дома по Русской улице во Владивостоке. Предварительно, 53-летний мужчина, подойдя к автомобилю со стороны водительского сидения, увидел "предмет с проводом, возле которого лежал камень"."Пнув камень, мужчина отбежал на безопасное расстояние, после чего произошёл подрыв транспортного средства... По данному факту СК Приморья возбуждено уголовное дело по... ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом)", - говорится в сообщении.На месте происшествия работают следователи-криминалисты, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, обстоятельства выясняются, информирует СУСК.Прокуратура Приморья сообщила, что пытались подорвать Nissan X-Trail, взятый в аренду несколько месяцев назад. Уточняется, что мужчина обнаружил неизвестный предмет на нижней части бампера иномарки."Со слов мужчины, предмет разлетелся в разные стороны, повредив кузов машины и объекты поблизости. На место происшествия выезжал прокурор Советского района Владивостока Максим Муравьев", - сообщает надзорное ведомство.Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что владелец иномарки не пострадал. "Устройство установили на магнит, а задумка была подорвать автомобиль на ходу: только машина поедет, детонатор сработает", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240210/vzryv-1926632718.html

https://ria.ru/20240419/arest-1941066122.html

владивосток

россия

приморский край

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происшествия, владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)