https://ria.ru/20240523/podmoskove-1947970591.html

Надежное электроснабжение обеспечат в пунктах проведения ЕГЭ в Подмосковье

Надежное электроснабжение обеспечат в пунктах проведения ЕГЭ в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2024

Надежное электроснабжение обеспечат в пунктах проведения ЕГЭ в Подмосковье

Подмосковные энергетики готовы к обеспечению надежным и бесперебойным электроснабжением пунктов проведения экзаменов в Московской области в рамках проведения... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:56

2024-05-23T17:56

2024-05-23T17:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

евгений хромушин

россети московский регион

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подмосковные энергетики готовы к обеспечению надежным и бесперебойным электроснабжением пунктов проведения экзаменов в Московской области в рамках проведения ЕГЭ в течение основного и дополнительного периодов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья. "Для обеспечения качественного электроснабжения учебных учреждений в Подмосковье задействовано 369 бригад энергетиков "Россети Московский регион" и "Мособлэнерго", состоящих из 779 человек, 809 единиц специальной техники и 39 резервных источников снабжения электрической энергией и 18 передвижных электростанций, располагающихся непосредственно на пунктах проведения экзаменов", - сказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба. В рамках подготовки к периоду проведения ЕГЭ энергетиками проведены внеплановые обследования электротехнического оборудования питающих центров и линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение пунктов проведения экзаменов. Подмосковное Минэнергетики также сообщает, что в период проведения экзаменов введен запрет на плановые работы и переключения на центрах питания, обеспечивающих электроснабжение общеобразовательных учреждений. Хромушин отметил, что обеспечение образовательных учреждений надежным электроснабжением в период проведения ЕГЭ – это важнейшая задача для региональных энергетиков, от которой зависит комфорт учащихся во время экзаменов. Энергетики Подмосковья к этому периоду полностью готовы.

https://ria.ru/20240523/energetiki-1947893033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), евгений хромушин, россети московский регион