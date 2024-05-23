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Надежное электроснабжение обеспечат в пунктах проведения ЕГЭ в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2024
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Новости Подмосковья
 
17:56 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/podmoskove-1947970591.html
Надежное электроснабжение обеспечат в пунктах проведения ЕГЭ в Подмосковье
Надежное электроснабжение обеспечат в пунктах проведения ЕГЭ в Подмосковье - РИА Новости, 23.05.2024
Надежное электроснабжение обеспечат в пунктах проведения ЕГЭ в Подмосковье
Подмосковные энергетики готовы к обеспечению надежным и бесперебойным электроснабжением пунктов проведения экзаменов в Московской области в рамках проведения... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:56
2024-05-23T17:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
евгений хромушин
россети московский регион
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подмосковные энергетики готовы к обеспечению надежным и бесперебойным электроснабжением пунктов проведения экзаменов в Московской области в рамках проведения ЕГЭ в течение основного и дополнительного периодов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья. "Для обеспечения качественного электроснабжения учебных учреждений в Подмосковье задействовано 369 бригад энергетиков "Россети Московский регион" и "Мособлэнерго", состоящих из 779 человек, 809 единиц специальной техники и 39 резервных источников снабжения электрической энергией и 18 передвижных электростанций, располагающихся непосредственно на пунктах проведения экзаменов", - сказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба. В рамках подготовки к периоду проведения ЕГЭ энергетиками проведены внеплановые обследования электротехнического оборудования питающих центров и линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение пунктов проведения экзаменов. Подмосковное Минэнергетики также сообщает, что в период проведения экзаменов введен запрет на плановые работы и переключения на центрах питания, обеспечивающих электроснабжение общеобразовательных учреждений. Хромушин отметил, что обеспечение образовательных учреждений надежным электроснабжением в период проведения ЕГЭ – это важнейшая задача для региональных энергетиков, от которой зависит комфорт учащихся во время экзаменов. Энергетики Подмосковья к этому периоду полностью готовы.
https://ria.ru/20240523/energetiki-1947893033.html
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московская область (подмосковье), евгений хромушин, россети московский регион
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Евгений Хромушин, Россети Московский регион

Надежное электроснабжение обеспечат в пунктах проведения ЕГЭ в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача первого ЕГЭ
Сдача первого ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сдача первого ЕГЭ
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подмосковные энергетики готовы к обеспечению надежным и бесперебойным электроснабжением пунктов проведения экзаменов в Московской области в рамках проведения ЕГЭ в течение основного и дополнительного периодов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
"Для обеспечения качественного электроснабжения учебных учреждений в Подмосковье задействовано 369 бригад энергетиков "Россети Московский регион" и "Мособлэнерго", состоящих из 779 человек, 809 единиц специальной техники и 39 резервных источников снабжения электрической энергией и 18 передвижных электростанций, располагающихся непосредственно на пунктах проведения экзаменов", - сказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба.
Подмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Подмосковные энергетики подключили к электросетям 10 больниц с начала года
14:24
В рамках подготовки к периоду проведения ЕГЭ энергетиками проведены внеплановые обследования электротехнического оборудования питающих центров и линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение пунктов проведения экзаменов.
Подмосковное Минэнергетики также сообщает, что в период проведения экзаменов введен запрет на плановые работы и переключения на центрах питания, обеспечивающих электроснабжение общеобразовательных учреждений.
Хромушин отметил, что обеспечение образовательных учреждений надежным электроснабжением в период проведения ЕГЭ – это важнейшая задача для региональных энергетиков, от которой зависит комфорт учащихся во время экзаменов. Энергетики Подмосковья к этому периоду полностью готовы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Евгений ХромушинРоссети Московский регион
 
 
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