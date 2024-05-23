https://ria.ru/20240523/peskov-1947960543.html
Песков заявил, что среди американских сенаторов много горячих голов
Песков заявил, что среди американских сенаторов много горячих голов - РИА Новости, 23.05.2024
Песков заявил, что среди американских сенаторов много горячих голов
Среди американских сенаторов и конгрессменов очень много горячих голов, которые считают своим долгом подливать масла в огонь в ситуации на Украине, заявил... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:14
2024-05-23T17:14
2024-05-23T17:37
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Среди американских сенаторов и конгрессменов очень много горячих голов, которые считают своим долгом подливать масла в огонь в ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы знаем, что и среди сенаторов американских, и среди конгрессменов очень много горячих голов, которые считают своим долгом дальше подливать масла в огонь", - сказал Песков, комментируя заявления из США о необходимости разрешить Киеву стрелять по территории РФ американским оружием, видео со словами Пескова опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240522/peskov-1947662017.html
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россия, украина, сша, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков заявил, что среди американских сенаторов много горячих голов
Песков: в США много горячих голов, подливающих масла в огонь ситуации на Украине