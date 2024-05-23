https://ria.ru/20240523/peskov-1947960339.html
В Кремле прокомментировали поставки оружия Украине
В Кремле прокомментировали поставки оружия Украине - РИА Новости, 23.05.2024
В Кремле прокомментировали поставки оружия Украине
Поставки вооружений Украине могут сделать только более тяжелой участь украинцев, это безответственная и опасная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:13
2024-05-23T17:13
2024-05-23T17:13
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Поставки вооружений Украине могут сделать только более тяжелой участь украинцев, это безответственная и опасная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Единственное, что способны сделать эти вооружения, это сделать более тяжелой участь украинского народа. Позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями", - сказал Песков.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240516/konferentsiya-1946320805.html
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украина, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, сергей лавров, нато
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали поставки оружия Украине
Песков: поставки вооружений могут только сделать более тяжелой участь украинцев