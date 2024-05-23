Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали поставки оружия Украине - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/peskov-1947960339.html
В Кремле прокомментировали поставки оружия Украине
В Кремле прокомментировали поставки оружия Украине - РИА Новости, 23.05.2024
В Кремле прокомментировали поставки оружия Украине
Поставки вооружений Украине могут сделать только более тяжелой участь украинцев, это безответственная и опасная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:13
2024-05-23T17:13
украина
россия
сша
дмитрий песков
павел зарубин
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a869ff8432a469ee8531e0e7b52c89.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Поставки вооружений Украине могут сделать только более тяжелой участь украинцев, это безответственная и опасная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Единственное, что способны сделать эти вооружения, это сделать более тяжелой участь украинского народа. Позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями", - сказал Песков.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240516/konferentsiya-1946320805.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9456691f498c08bf1551f86ae342b70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, сергей лавров, нато
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали поставки оружия Украине

Песков: поставки вооружений могут только сделать более тяжелой участь украинцев

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Поставки вооружений Украине могут сделать только более тяжелой участь украинцев, это безответственная и опасная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
"Единственное, что способны сделать эти вооружения, это сделать более тяжелой участь украинского народа. Позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями", - сказал Песков.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине
16 мая, 08:18
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковПавел ЗарубинСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала