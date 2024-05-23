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Россия убеждена, что руководство Ирана хочет развития отношений - РИА Новости, 23.05.2024
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16:20 23.05.2024 (обновлено: 16:22 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/peskov-1947938265.html
Россия убеждена, что руководство Ирана хочет развития отношений
Россия убеждена, что руководство Ирана хочет развития отношений - РИА Новости, 23.05.2024
Россия убеждена, что руководство Ирана хочет развития отношений
Москва убеждена, что в руководстве Ирана есть полный консенсус по поводу необходимости дальнейшего развития двусторонних отношений по восходящей, заявил в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:20
2024-05-23T16:22
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ильхам алиев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва убеждена, что в руководстве Ирана есть полный консенсус по поводу необходимости дальнейшего развития двусторонних отношений по восходящей, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия - вместе с иранским народом в тяжелое время после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. "Мы убеждены, что среди иранского руководства имеется полный консенсус насчет того, что наши двусторонние отношения должны и дальше развиваться по восходящей", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли какие-то изменения в двусторонних отношениях после гибели президента Ирана. Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240523/peskov-1947938678.html
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в мире, цены на нефть, иран, россия, москва, дмитрий песков, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана
В мире, Цены на нефть, Иран, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Крушение вертолета президента Ирана
Россия убеждена, что руководство Ирана хочет развития отношений

Песков: в Иране есть консенсус по поводу развития отношений по восходящей

© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
Посольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва убеждена, что в руководстве Ирана есть полный консенсус по поводу необходимости дальнейшего развития двусторонних отношений по восходящей, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Россия - вместе с иранским народом в тяжелое время после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.
Траурные мероприятия в Мешхеде в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Россия вместе с иранским народом в тяжелое время, заявил Песков
16:20
"Мы убеждены, что среди иранского руководства имеется полный консенсус насчет того, что наши двусторонние отношения должны и дальше развиваться по восходящей", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли какие-то изменения в двусторонних отношениях после гибели президента Ирана.
Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Володин передал руководству и народу Ирана послание от президента России
Вчера, 16:33
 
В миреЦены на нефтьИранРоссияМоскваДмитрий ПесковХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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