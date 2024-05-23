https://ria.ru/20240523/peskov-1947938265.html

Россия убеждена, что руководство Ирана хочет развития отношений

Россия убеждена, что руководство Ирана хочет развития отношений - РИА Новости, 23.05.2024

Россия убеждена, что руководство Ирана хочет развития отношений

Москва убеждена, что в руководстве Ирана есть полный консенсус по поводу необходимости дальнейшего развития двусторонних отношений по восходящей, заявил в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:20

2024-05-23T16:20

2024-05-23T16:22

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва убеждена, что в руководстве Ирана есть полный консенсус по поводу необходимости дальнейшего развития двусторонних отношений по восходящей, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия - вместе с иранским народом в тяжелое время после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. "Мы убеждены, что среди иранского руководства имеется полный консенсус насчет того, что наши двусторонние отношения должны и дальше развиваться по восходящей", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли какие-то изменения в двусторонних отношениях после гибели президента Ирана. Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240523/peskov-1947938678.html

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