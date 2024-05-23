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Переговоры Путина с королем Бахрейна. Прямая трансляция
Переговоры Путина с королем Бахрейна. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.05.2024
Переговоры Путина с королем Бахрейна. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа проводят переговоры в Москве. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:41
2024-05-23T12:41
2024-05-23T12:41
бахрейн
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Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа проводят переговоры в Москве.
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5
4.7
96
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Переговоры Путина с королем Бахрейна
Переговоры Путина с королем Бахрейна
2024-05-23T12:41
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PT18M25S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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бахрейн, видео
Бахрейн
Переговоры Путина с королем Бахрейна. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа проводят переговоры в Москве.
2024-05-23T12:41
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PT18M25S
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа проводят переговоры в Москве.