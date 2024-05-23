https://ria.ru/20240523/park-1947955227.html

В Гагаузии начнут сбор подписей в защиту строительства парка развлечений

В Гагаузии начнут сбор подписей в защиту строительства парка развлечений - РИА Новости, 23.05.2024

В Гагаузии начнут сбор подписей в защиту строительства парка развлечений

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в Telegram-канале, что будет начат сбор подписей во всех населенных пунктах региона в защиту РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:57

2024-05-23T16:57

2024-05-23T16:57

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

илан шор

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КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в Telegram-канале, что будет начат сбор подписей во всех населенных пунктах региона в защиту парка отдыха и развлечений GagauziyaLand, строительству которого, по ее словам, препятствуют центральные власти. Ранее в четверг руководство региона и несколько сотен манифестантов собрались в селе Конгаз, где при поддержке бизнесмена Илана Шора идет строительство детского парка развлечений. В начале мая инспекция окружающей среды, подчиняющаяся правительству Молдавии, запретила проведение работ на данном объекте, ссылаясь на возможные риски для экологии. В Гагаузии расценили эти действия как очередное блокирование социальных инициатив властей автономии. "Вместе с участниками митинга мы решили начать сбор подписей во всех населенных пунктах автономии в защиту GagauziyaLand. Этот проект мы реализуем не для Санду (президент Молдавии Майя Санду – ред.) и не для детей партийной верхушки ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), а для Гагаузии. И жители автономии готовы бороться за лучшее будущее своих детей", - написала Гуцул. Глава Гагаузии отметила, что на митинг в защиту строящегося парка вышли более тысячи жителей автономии. "Ежедневные рейды полиции, технадзора, инспекции труда, налоговой службы с абсолютно безосновательными требованиями прекратить работы уже стали рутинными для строителей. Каждый акт мы немедленно обжалуем в судах как незаконный и, я уверена, мы привлечем к ответственности чиновников, выполняющих политические заказы ПДС и Санду", - подчеркнула Гуцул. В октябре прошлого года бизнесмен и оппозиционный политик Шор сообщил о запуске строительства GagauziyaLand, место для которого было выбрано в Конгазе - самом большом селе Европы, что зафиксировано в "Книге рекордов Гиннеса". Все развлечения в новом парке будут бесплатными. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html

https://ria.ru/20240521/moldaviya-1947466854.html

https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947655431.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, илан шор