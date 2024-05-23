Рейтинг@Mail.ru
В Гагаузии начнут сбор подписей в защиту строительства парка развлечений - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/park-1947955227.html
В Гагаузии начнут сбор подписей в защиту строительства парка развлечений
В Гагаузии начнут сбор подписей в защиту строительства парка развлечений - РИА Новости, 23.05.2024
В Гагаузии начнут сбор подписей в защиту строительства парка развлечений
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в Telegram-канале, что будет начат сбор подписей во всех населенных пунктах региона в защиту РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:57
2024-05-23T16:57
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
илан шор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947850145_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_55c5d8a3ed49c875c85a0c3b2a5b06fd.jpg
КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в Telegram-канале, что будет начат сбор подписей во всех населенных пунктах региона в защиту парка отдыха и развлечений GagauziyaLand, строительству которого, по ее словам, препятствуют центральные власти. Ранее в четверг руководство региона и несколько сотен манифестантов собрались в селе Конгаз, где при поддержке бизнесмена Илана Шора идет строительство детского парка развлечений. В начале мая инспекция окружающей среды, подчиняющаяся правительству Молдавии, запретила проведение работ на данном объекте, ссылаясь на возможные риски для экологии. В Гагаузии расценили эти действия как очередное блокирование социальных инициатив властей автономии. "Вместе с участниками митинга мы решили начать сбор подписей во всех населенных пунктах автономии в защиту GagauziyaLand. Этот проект мы реализуем не для Санду (президент Молдавии Майя Санду – ред.) и не для детей партийной верхушки ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), а для Гагаузии. И жители автономии готовы бороться за лучшее будущее своих детей", - написала Гуцул. Глава Гагаузии отметила, что на митинг в защиту строящегося парка вышли более тысячи жителей автономии. "Ежедневные рейды полиции, технадзора, инспекции труда, налоговой службы с абсолютно безосновательными требованиями прекратить работы уже стали рутинными для строителей. Каждый акт мы немедленно обжалуем в судах как незаконный и, я уверена, мы привлечем к ответственности чиновников, выполняющих политические заказы ПДС и Санду", - подчеркнула Гуцул. В октябре прошлого года бизнесмен и оппозиционный политик Шор сообщил о запуске строительства GagauziyaLand, место для которого было выбрано в Конгазе - самом большом селе Европы, что зафиксировано в "Книге рекордов Гиннеса". Все развлечения в новом парке будут бесплатными. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html
https://ria.ru/20240521/moldaviya-1947466854.html
https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947655431.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947850145_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e2054e9b2731ab1a1ec62de9b4157796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, илан шор
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Илан Шор
В Гагаузии начнут сбор подписей в защиту строительства парка развлечений

Глава Гагаузии Гуцул заявила о сборе подписей в защиту парка GagauziyaLand

© SputnikУчастники акции протеста против произвола властей Молдавии в отношении строительства парка GagauziyaLand
Участники акции протеста против произвола властей Молдавии в отношении строительства парка GagauziyaLand - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Sputnik
Участники акции протеста против произвола властей Молдавии в отношении строительства парка GagauziyaLand
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в Telegram-канале, что будет начат сбор подписей во всех населенных пунктах региона в защиту парка отдыха и развлечений GagauziyaLand, строительству которого, по ее словам, препятствуют центральные власти.
Ранее в четверг руководство региона и несколько сотен манифестантов собрались в селе Конгаз, где при поддержке бизнесмена Илана Шора идет строительство детского парка развлечений. В начале мая инспекция окружающей среды, подчиняющаяся правительству Молдавии, запретила проведение работ на данном объекте, ссылаясь на возможные риски для экологии. В Гагаузии расценили эти действия как очередное блокирование социальных инициатив властей автономии.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Глава Гагаузии отвергла возможность выхода автономии из Молдавии
6 марта, 06:38
"Вместе с участниками митинга мы решили начать сбор подписей во всех населенных пунктах автономии в защиту GagauziyaLand. Этот проект мы реализуем не для Санду (президент Молдавии Майя Санду – ред.) и не для детей партийной верхушки ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), а для Гагаузии. И жители автономии готовы бороться за лучшее будущее своих детей", - написала Гуцул.
Глава Гагаузии отметила, что на митинг в защиту строящегося парка вышли более тысячи жителей автономии. "Ежедневные рейды полиции, технадзора, инспекции труда, налоговой службы с абсолютно безосновательными требованиями прекратить работы уже стали рутинными для строителей. Каждый акт мы немедленно обжалуем в судах как незаконный и, я уверена, мы привлечем к ответственности чиновников, выполняющих политические заказы ПДС и Санду", - подчеркнула Гуцул.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Власти Молдавии провоцируют отток людей из страны, заявила глава Гагаузии
21 мая, 16:19
В октябре прошлого года бизнесмен и оппозиционный политик Шор сообщил о запуске строительства GagauziyaLand, место для которого было выбрано в Конгазе - самом большом селе Европы, что зафиксировано в "Книге рекордов Гиннеса". Все развлечения в новом парке будут бесплатными.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда Кишинева, призывая власти прекратить политическое преследование оппонентов
Опрос показал отношение жителей Молдавии к Гагаузии
Вчера, 14:17
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуИлан Шор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала