https://ria.ru/20240523/pamfilova-1948002679.html

Памфилова рассказала о доле молодых россиян среди всех избирателей

Памфилова рассказала о доле молодых россиян среди всех избирателей - РИА Новости, 23.05.2024

Памфилова рассказала о доле молодых россиян среди всех избирателей

Центризбирком РФ проанализировал многочисленные избирательные кампании за прошлые годы и узнал, что порядка четверти всех избирателей России – молодые люди от... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T20:28

2024-05-23T20:28

2024-05-23T20:28

политика

россия

липецкая область

элла памфилова

константин мазуревский

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Центризбирком РФ проанализировал многочисленные избирательные кампании за прошлые годы и узнал, что порядка четверти всех избирателей России – молодые люди от 18 до 35 лет, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Анализируя итоги многочисленных избирательных кампаний разного уровня, проведенных нами за прошедшие годы, мы обратили внимание на то, что около четверти из тех, кто принимает участие в голосовании - это молодые избиратели в возрасте от 18 до 35 лет", - передает пресс-служба слова Памфиловой на встрече с членами Молодежной избирательной комиссии Липецкой области. Более того, председатель ЦИК отметила, что молодежь в составах избирательных комиссий составляет около 22-25%, и те же 22-25% от общего числа кандидатов, участвующих в выборах - молодые люди. "Вот такое совпадение или определенная тенденция", - констатировала она. В сообщении говорится, что на встрече молодых организаторов выборов познакомили с информационными ресурсами и цифровыми сервисами ЦИК России, а также ответили на их вопросы. Так, Памфилова и член ЦИК Константин Мазуревский рассказали гостям о российской избирательной системе, развитии механизма "Мобильный избиратель", возможностях дистанционного электронного голосования.

https://ria.ru/20240317/pamfilova-1933703581.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933994075.html

россия

липецкая область

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политика, россия, липецкая область, элла памфилова, константин мазуревский