Лидеры Бахрейна и России заявили о значимости усилий по вопросу Палестины
BNA: лидеры Бахрейна и РФ заявили о необходимости усилий по палестинскому вопрос
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном
ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин заявили о необходимости продвинуть дипломатические усилия для решения палестино-израильского конфликта, говорится в сообщении госагентства новостей Бахрейна BNA по итогам визита короля в Москву.
"Стороны обсудили последние события на арабской арене, быстрые изменения в регионе, а также эскалацию и напряженность, свидетелями которых является регион, вызванные разрушительной войной в секторе Газа, а также региональные и международные усилия, направленные на прекращение огня, освобождение заложников и заключенных, а также беспрепятственное предоставление гуманитарной помощи гражданскому населению для облегчения страданий населения сектора", - отмечается в сообщении.
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Как отметило агентство, "в этом контексте они указали на необходимость прекращения эскалации, продвижения дипломатических усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта и достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира по палестинской проблеме в соответствии с резолюциями ООН и арабским мирным соглашением".
Кроме того, лидеры Бахрейна и России "поддержали инициативы по созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, а также по поддержке усилий по признанию и принятию палестинского государства в качестве постоянного члена ООН".
Король Бахрейна в среду прибыл с официальным визитом в Москву, который стал его первым посещением России за восемь лет.