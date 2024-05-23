https://ria.ru/20240523/palestina-1948000338.html

Лидеры Бахрейна и России заявили о значимости усилий по вопросу Палестины

Лидеры Бахрейна и России заявили о значимости усилий по вопросу Палестины - РИА Новости, 23.05.2024

Лидеры Бахрейна и России заявили о значимости усилий по вопросу Палестины

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин заявили о необходимости продвинуть дипломатические усилия для решения... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T20:06

2024-05-23T20:06

2024-05-23T20:06

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ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин заявили о необходимости продвинуть дипломатические усилия для решения палестино-израильского конфликта, говорится в сообщении госагентства новостей Бахрейна BNA по итогам визита короля в Москву. "Стороны обсудили последние события на арабской арене, быстрые изменения в регионе, а также эскалацию и напряженность, свидетелями которых является регион, вызванные разрушительной войной в секторе Газа, а также региональные и международные усилия, направленные на прекращение огня, освобождение заложников и заключенных, а также беспрепятственное предоставление гуманитарной помощи гражданскому населению для облегчения страданий населения сектора", - отмечается в сообщении. Как отметило агентство, "в этом контексте они указали на необходимость прекращения эскалации, продвижения дипломатических усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта и достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира по палестинской проблеме в соответствии с резолюциями ООН и арабским мирным соглашением". Кроме того, лидеры Бахрейна и России "поддержали инициативы по созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, а также по поддержке усилий по признанию и принятию палестинского государства в качестве постоянного члена ООН". Король Бахрейна в среду прибыл с официальным визитом в Москву, который стал его первым посещением России за восемь лет.

https://ria.ru/20240523/ushakov-1947919434.html

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