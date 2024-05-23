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Лидеры Бахрейна и России заявили о значимости усилий по вопросу Палестины - РИА Новости, 23.05.2024
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20:06 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/palestina-1948000338.html
Лидеры Бахрейна и России заявили о значимости усилий по вопросу Палестины
Лидеры Бахрейна и России заявили о значимости усилий по вопросу Палестины - РИА Новости, 23.05.2024
Лидеры Бахрейна и России заявили о значимости усилий по вопросу Палестины
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин заявили о необходимости продвинуть дипломатические усилия для решения... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T20:06
2024-05-23T20:06
в мире
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хамад бен иса аль халифа
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ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин заявили о необходимости продвинуть дипломатические усилия для решения палестино-израильского конфликта, говорится в сообщении госагентства новостей Бахрейна BNA по итогам визита короля в Москву. "Стороны обсудили последние события на арабской арене, быстрые изменения в регионе, а также эскалацию и напряженность, свидетелями которых является регион, вызванные разрушительной войной в секторе Газа, а также региональные и международные усилия, направленные на прекращение огня, освобождение заложников и заключенных, а также беспрепятственное предоставление гуманитарной помощи гражданскому населению для облегчения страданий населения сектора", - отмечается в сообщении. Как отметило агентство, "в этом контексте они указали на необходимость прекращения эскалации, продвижения дипломатических усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта и достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира по палестинской проблеме в соответствии с резолюциями ООН и арабским мирным соглашением". Кроме того, лидеры Бахрейна и России "поддержали инициативы по созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, а также по поддержке усилий по признанию и принятию палестинского государства в качестве постоянного члена ООН". Король Бахрейна в среду прибыл с официальным визитом в Москву, который стал его первым посещением России за восемь лет.
https://ria.ru/20240523/ushakov-1947919434.html
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в мире, бахрейн, хамад бен иса аль халифа, россия, москва, владимир путин, оон
В мире, Бахрейн, Хамад бен Иса Аль Халифа, Россия, Москва, Владимир Путин, ООН
Лидеры Бахрейна и России заявили о значимости усилий по вопросу Палестины

BNA: лидеры Бахрейна и РФ заявили о необходимости усилий по палестинскому вопрос

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Бахрейном
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ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент России Владимир Путин заявили о необходимости продвинуть дипломатические усилия для решения палестино-израильского конфликта, говорится в сообщении госагентства новостей Бахрейна BNA по итогам визита короля в Москву.
"Стороны обсудили последние события на арабской арене, быстрые изменения в регионе, а также эскалацию и напряженность, свидетелями которых является регион, вызванные разрушительной войной в секторе Газа, а также региональные и международные усилия, направленные на прекращение огня, освобождение заложников и заключенных, а также беспрепятственное предоставление гуманитарной помощи гражданскому населению для облегчения страданий населения сектора", - отмечается в сообщении.
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Как отметило агентство, "в этом контексте они указали на необходимость прекращения эскалации, продвижения дипломатических усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта и достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира по палестинской проблеме в соответствии с резолюциями ООН и арабским мирным соглашением".
Кроме того, лидеры Бахрейна и России "поддержали инициативы по созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, а также по поддержке усилий по признанию и принятию палестинского государства в качестве постоянного члена ООН".
Король Бахрейна в среду прибыл с официальным визитом в Москву, который стал его первым посещением России за восемь лет.
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