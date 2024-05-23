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Швейцария назвала условие для признания Палестины

Швейцария назвала условие для признания Палестины - РИА Новости, 23.05.2024

Швейцария назвала условие для признания Палестины

Швейцария рассмотрит вопрос о признании Палестины, когда это внесет конкретный вклад в мирный процесс, но в настоящее время условия не соответствуют, заявил РИА РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:38

2024-05-23T17:38

2024-05-23T17:38

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палестина

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евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости. Швейцария рассмотрит вопрос о признании Палестины, когда это внесет конкретный вклад в мирный процесс, но в настоящее время условия не соответствуют, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо. "Швейцария на протяжении многих лет поддерживает создание суверенного Палестинского государства в границах 1967 года, живущего бок о бок с Израилем в условиях мира и безопасности. Таким образом, Швейцария привержена решению о создании двух государств, но Берн еще не признал палестинское государство, поскольку считает, что в настоящее время условия не соответствуют. Швейцария рассмотрит вопрос о признании, когда это сможет внести конкретный вклад в мирный процесс на Ближнем Востоке", - сказал он. В среду Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая. До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html

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в мире, швейцария, палестина, израиль, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году