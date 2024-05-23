https://ria.ru/20240523/palestina-1947935048.html

В Кремле напомнили о позиции России по признанию Палестины

В Кремле напомнили о позиции России по признанию Палестины - РИА Новости, 23.05.2024

В Кремле напомнили о позиции России по признанию Палестины

Советский Союз в свое время признал Палестину как независимое государство, Россия, как правопреемница СССР, сохраняет эту позицию, заявил журналистам... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:13

2024-05-23T16:13

2024-05-23T16:13

в мире

палестина

россия

ссср

дмитрий песков

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Советский Союз в свое время признал Палестину как независимое государство, Россия, как правопреемница СССР, сохраняет эту позицию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представителя Кремля попросили высказать позицию РФ по поводу недавнего решения еще трех европейских стран признать Палестинское государство. "Мы относимся к этому в контексте того, что еще Советский Союз признал Палестину в качестве независимого государства. И Россия, как правопреемница Советского Союза, сохраняет эту позицию", - сказал в ответ Песков. В среду Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая. До 23 мая Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

https://ria.ru/20240523/palestina-1947796762.html

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Ольга Фомченкова

в мире, палестина, россия, ссср, дмитрий песков, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году