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В Кремле напомнили о позиции России по признанию Палестины - РИА Новости, 23.05.2024
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16:13 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/palestina-1947935048.html
В Кремле напомнили о позиции России по признанию Палестины
В Кремле напомнили о позиции России по признанию Палестины - РИА Новости, 23.05.2024
В Кремле напомнили о позиции России по признанию Палестины
Советский Союз в свое время признал Палестину как независимое государство, Россия, как правопреемница СССР, сохраняет эту позицию, заявил журналистам... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:13
2024-05-23T16:13
в мире
палестина
россия
ссср
дмитрий песков
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Советский Союз в свое время признал Палестину как независимое государство, Россия, как правопреемница СССР, сохраняет эту позицию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представителя Кремля попросили высказать позицию РФ по поводу недавнего решения еще трех европейских стран признать Палестинское государство. "Мы относимся к этому в контексте того, что еще Советский Союз признал Палестину в качестве независимого государства. И Россия, как правопреемница Советского Союза, сохраняет эту позицию", - сказал в ответ Песков. В среду Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая. До 23 мая Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
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в мире, палестина, россия, ссср, дмитрий песков, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Россия, СССР, Дмитрий Песков, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Кремле напомнили о позиции России по признанию Палестины

Песков: РФ как правопреемница признавшего Палестину СССР сохраняет его позицию

© Pixabay / hosny_salahДевушки с флагом Палестины
Девушки с флагом Палестины - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Pixabay / hosny_salah
Девушки с флагом Палестины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Советский Союз в свое время признал Палестину как независимое государство, Россия, как правопреемница СССР, сохраняет эту позицию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили высказать позицию РФ по поводу недавнего решения еще трех европейских стран признать Палестинское государство.
"Мы относимся к этому в контексте того, что еще Советский Союз признал Палестину в качестве независимого государства. И Россия, как правопреемница Советского Союза, сохраняет эту позицию", - сказал в ответ Песков.
В среду Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая. До 23 мая Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
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В миреПалестинаРоссияСССРДмитрий ПесковЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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