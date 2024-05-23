https://ria.ru/20240523/palestina-1947895336.html

Politico узнал о реакции США на решение еще трех стран признать Палестину

Politico узнал о реакции США на решение еще трех стран признать Палестину - РИА Новости, 23.05.2024

Politico узнал о реакции США на решение еще трех стран признать Палестину

Администрация президента США Джо Байдена не считает полезным признание государства Палестина со стороны Ирландии, Норвегии и Испании, однако относится к нему с... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:33

2024-05-23T14:33

2024-05-23T14:33

в мире

палестина

сша

ирландия

джо байден

politico

евросоюз

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не считает полезным признание государства Палестина со стороны Ирландии, Норвегии и Испании, однако относится к нему с пониманием, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников. Ранее Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая. "Вашингтон дал понять трем странам, ...что признание палестинского государства не принесет пользы... Администрация Байдена опасалась, что признание может укрепить вооруженную группировку ХАМАС", - говорится в публикации издания. Как рассказали Politico американские и ирландские чиновники, незадолго до заявления трех государств о признании Палестины ряд европейских чиновников вели переговоры с администрацией Байдена и не встретили с ее стороны активного противодействия. По словам должностных лиц из Белого дома, они понимают, почему страны принимают подобное решения сейчас. Как отмечает издание со ссылкой на совет по нацбезопасности США, Вашингтон считает, что палестинское государство должно стать результатом переговоров, а не односторонних признаний. До 23 мая Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

https://radiosputnik.ru/20240522/palestina-1947672627.html

https://ria.ru/20240522/palestina-1947612258.html

палестина

сша

ирландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, сша, ирландия, джо байден, politico, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году