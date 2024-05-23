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Politico узнал о реакции США на решение еще трех стран признать Палестину - РИА Новости, 23.05.2024
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14:33 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/palestina-1947895336.html
Politico узнал о реакции США на решение еще трех стран признать Палестину
Politico узнал о реакции США на решение еще трех стран признать Палестину - РИА Новости, 23.05.2024
Politico узнал о реакции США на решение еще трех стран признать Палестину
Администрация президента США Джо Байдена не считает полезным признание государства Палестина со стороны Ирландии, Норвегии и Испании, однако относится к нему с... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:33
2024-05-23T14:33
в мире
палестина
сша
ирландия
джо байден
politico
евросоюз
хамас
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не считает полезным признание государства Палестина со стороны Ирландии, Норвегии и Испании, однако относится к нему с пониманием, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников. Ранее Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая. "Вашингтон дал понять трем странам, ...что признание палестинского государства не принесет пользы... Администрация Байдена опасалась, что признание может укрепить вооруженную группировку ХАМАС", - говорится в публикации издания. Как рассказали Politico американские и ирландские чиновники, незадолго до заявления трех государств о признании Палестины ряд европейских чиновников вели переговоры с администрацией Байдена и не встретили с ее стороны активного противодействия. По словам должностных лиц из Белого дома, они понимают, почему страны принимают подобное решения сейчас. Как отмечает издание со ссылкой на совет по нацбезопасности США, Вашингтон считает, что палестинское государство должно стать результатом переговоров, а не односторонних признаний. До 23 мая Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
https://radiosputnik.ru/20240522/palestina-1947672627.html
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в мире, палестина, сша, ирландия, джо байден, politico, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, США, Ирландия, Джо Байден, Politico, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Politico узнал о реакции США на решение еще трех стран признать Палестину

Politico: Белый дом не считает признание Палестины еще тремя странами полезным

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не считает полезным признание государства Палестина со стороны Ирландии, Норвегии и Испании, однако относится к нему с пониманием, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников.
Ранее Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая.
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"Вашингтон дал понять трем странам, ...что признание палестинского государства не принесет пользы... Администрация Байдена опасалась, что признание может укрепить вооруженную группировку ХАМАС", - говорится в публикации издания.
Как рассказали Politico американские и ирландские чиновники, незадолго до заявления трех государств о признании Палестины ряд европейских чиновников вели переговоры с администрацией Байдена и не встретили с ее стороны активного противодействия. По словам должностных лиц из Белого дома, они понимают, почему страны принимают подобное решения сейчас.
Как отмечает издание со ссылкой на совет по нацбезопасности США, Вашингтон считает, что палестинское государство должно стать результатом переговоров, а не односторонних признаний.
До 23 мая Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
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В миреПалестинаСШАИрландияДжо БайденPoliticoЕвросоюзХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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