https://ria.ru/20240523/palestina-1947796762.html

Палестина не ждет, что решения стран ЕС признать ее изменят позицию Израиля

Палестина не ждет, что решения стран ЕС признать ее изменят позицию Израиля - РИА Новости, 23.05.2024

Палестина не ждет, что решения стран ЕС признать ее изменят позицию Израиля

Палестина не ожидает, что решения стран ЕС признать ее положительно повлияют на израильскую позицию, но считает, что Израиль на пути к изоляции, заявил РИА... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T07:11

2024-05-23T07:11

2024-05-23T07:12

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австрия

педро санчес

евросоюз

хамас

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Палестина не ожидает, что решения стран ЕС признать ее положительно повлияют на израильскую позицию, но считает, что Израиль на пути к изоляции, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи. "Нет, мы видим совершенно иные события. Мы уже видели в среду (22 мая - ред.), как Израиль на это отреагировал - он отозвал своих послов из этих стран. И поэтому мы не ожидаем никакого положительного влияния на израильскую позицию. Скорее, Израиль продолжает сейчас на международном уровне направляться в тотальную изоляцию", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая. До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240523/palestina-1947791544.html

https://ria.ru/20240523/izrail-1947779883.html

https://ria.ru/20240522/priznanie-1947762745.html

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израиль, палестина, австрия, педро санчес, евросоюз, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году