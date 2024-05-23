Посол исключил, что признание Палестины странами ЕС повлияет на позицию США
Посол Палестины: решение стран ЕС по признанию страны не повлияет на позицию США
© AP Photo / Francisco SecoТолпа с Палестинскими флагами на улице Стамбула в Турции
© AP Photo / Francisco Seco
Толпа с Палестинскими флагами на улице Стамбула в Турции. Архивное фото
ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Палестина не считает, что решения европейских стран признать ее как-то повлияют на позицию США, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.
Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая.
"Нет. Но в любом случае международное давление будет расти. Так, например, мы уже видели при голосовании в Генассамблее, что США все больше и больше становятся изолированными в международном плане. Напомню, что было лишь 9 государств, и среди них США, кто проголосовал против членства Палестины в ООН", - сказал посол, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что решения европейских стран о признании смогут повлиять на американскую позицию.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.