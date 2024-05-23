https://ria.ru/20240523/palestina-1947791544.html

Посол исключил, что признание Палестины странами ЕС повлияет на позицию США

Посол исключил, что признание Палестины странами ЕС повлияет на позицию США - РИА Новости, 23.05.2024

Посол исключил, что признание Палестины странами ЕС повлияет на позицию США

Палестина не считает, что решения европейских стран признать ее как-то повлияют на позицию США, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T05:57

2024-05-23T05:57

2024-05-23T05:57

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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Палестина не считает, что решения европейских стран признать ее как-то повлияют на позицию США, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи. Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая. "Нет. Но в любом случае международное давление будет расти. Так, например, мы уже видели при голосовании в Генассамблее, что США все больше и больше становятся изолированными в международном плане. Напомню, что было лишь 9 государств, и среди них США, кто проголосовал против членства Палестины в ООН", - сказал посол, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что решения европейских стран о признании смогут повлиять на американскую позицию. До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240522/smi-1947572014.html

https://ria.ru/20240522/peskov-1947631193.html

https://ria.ru/20240522/palestina-1947603574.html

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в мире, палестина, израиль, сша, педро санчес, оон, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году