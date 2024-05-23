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Посол исключил, что признание Палестины странами ЕС повлияет на позицию США - РИА Новости, 23.05.2024
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05:57 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/palestina-1947791544.html
Посол исключил, что признание Палестины странами ЕС повлияет на позицию США
Посол исключил, что признание Палестины странами ЕС повлияет на позицию США - РИА Новости, 23.05.2024
Посол исключил, что признание Палестины странами ЕС повлияет на позицию США
Палестина не считает, что решения европейских стран признать ее как-то повлияют на позицию США, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T05:57
2024-05-23T05:57
в мире
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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Палестина не считает, что решения европейских стран признать ее как-то повлияют на позицию США, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи. Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая. "Нет. Но в любом случае международное давление будет расти. Так, например, мы уже видели при голосовании в Генассамблее, что США все больше и больше становятся изолированными в международном плане. Напомню, что было лишь 9 государств, и среди них США, кто проголосовал против членства Палестины в ООН", - сказал посол, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что решения европейских стран о признании смогут повлиять на американскую позицию. До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240522/smi-1947572014.html
https://ria.ru/20240522/peskov-1947631193.html
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в мире, палестина, израиль, сша, педро санчес, оон, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, США, Педро Санчес, ООН, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол исключил, что признание Палестины странами ЕС повлияет на позицию США

Посол Палестины: решение стран ЕС по признанию страны не повлияет на позицию США

© AP Photo / Francisco SecoТолпа с Палестинскими флагами на улице Стамбула в Турции
Толпа с Палестинскими флагами на улице Стамбула в Турции - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Толпа с Палестинскими флагами на улице Стамбула в Турции. Архивное фото
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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Палестина не считает, что решения европейских стран признать ее как-то повлияют на позицию США, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.
Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая.
Девушки с флагом Палестины в городе Газа - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Испания, Ирландия и Норвегия признают Палестину, сообщили СМИ
Вчера, 08:44
"Нет. Но в любом случае международное давление будет расти. Так, например, мы уже видели при голосовании в Генассамблее, что США все больше и больше становятся изолированными в международном плане. Напомню, что было лишь 9 государств, и среди них США, кто проголосовал против членства Палестины в ООН", - сказал посол, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что решения европейских стран о признании смогут повлиять на американскую позицию.
До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Россия, являясь правопреемницей СССР, признает Палестину, заявил Песков
Вчера, 12:53
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Пропалестинский митинг в Стамбуле
Турция поприветствовала признание Палестины рядом стран
Вчера, 11:25
 
В миреПалестинаИзраильСШАПедро СанчесООНЕвросоюзХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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