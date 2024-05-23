Палестинский дипломат оценил возможность признания страны Австрией и ФРГ
Палестинский дипломат: у ФРГ и Австрии нет признаков готовности признать страну
© AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы c флагами
© AP Photo / Majdi Mohammed
Палестинцы c флагами. Архивное фото
ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Палестина пока не видит в Германии и Австрии никаких сигналов о готовности признать ее, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.
На вопрос, видит ли дипломат какие-либо сигналы из Германии или Австрии о готовности признать Палестину в качестве государства, он ответил отрицательно. "Нет. В обеих странах так называемого германоязычного пространства нет никаких признаков того, что Германия или Австрия готовы пойти на это, это прискорбно. Кроме того, Австрия заняла абсолютно произраильскую позицию", - сказал посол.
Он уточнил, что австрийское федеральное правительство хоть и поддерживает официально решение о создании двух государств, но при этом власти республики заявляют, что это должно быть реализовано посредством переговоров с Израилем. "Но я задаюсь вопросом в этой связи. Израильское правительство уже четко сказало, что они выступают против решения о создании двух государств. А если одна из сторон против этого решения, тогда мы ожидаем от Австрии, что она признает Палестину. Но я не думаю, что это произойдет", - уточнил дипломат.
Абдель Шафи является послом Палестины в Австрии и постоянным наблюдателем при Организации Объединенных Наций в Вене с 2013 года. Кроме того, с октября 2014 года он также является послом Палестины в Словении, а с 2021 года - послом Палестины в Хорватии с резиденцией в Вене. С 2010 по 2013 год Абдель Шафи служил послом Палестины в Германии.
Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.