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Палестинский дипломат оценил возможность признания страны Австрией и ФРГ - РИА Новости, 23.05.2024
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04:36 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/palestina-1947787968.html
Палестинский дипломат оценил возможность признания страны Австрией и ФРГ
Палестинский дипломат оценил возможность признания страны Австрией и ФРГ - РИА Новости, 23.05.2024
Палестинский дипломат оценил возможность признания страны Австрией и ФРГ
Палестина пока не видит в Германии и Австрии никаких сигналов о готовности признать ее, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T04:36
2024-05-23T04:36
в мире
палестина
австрия
израиль
педро санчес
евросоюз
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Палестина пока не видит в Германии и Австрии никаких сигналов о готовности признать ее, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи. На вопрос, видит ли дипломат какие-либо сигналы из Германии или Австрии о готовности признать Палестину в качестве государства, он ответил отрицательно. "Нет. В обеих странах так называемого германоязычного пространства нет никаких признаков того, что Германия или Австрия готовы пойти на это, это прискорбно. Кроме того, Австрия заняла абсолютно произраильскую позицию", - сказал посол. Он уточнил, что австрийское федеральное правительство хоть и поддерживает официально решение о создании двух государств, но при этом власти республики заявляют, что это должно быть реализовано посредством переговоров с Израилем. "Но я задаюсь вопросом в этой связи. Израильское правительство уже четко сказало, что они выступают против решения о создании двух государств. А если одна из сторон против этого решения, тогда мы ожидаем от Австрии, что она признает Палестину. Но я не думаю, что это произойдет", - уточнил дипломат. Абдель Шафи является послом Палестины в Австрии и постоянным наблюдателем при Организации Объединенных Наций в Вене с 2013 года. Кроме того, с октября 2014 года он также является послом Палестины в Словении, а с 2021 года - послом Палестины в Хорватии с резиденцией в Вене. С 2010 по 2013 год Абдель Шафи служил послом Палестины в Германии. Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая. До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240522/peskov-1947631193.html
https://ria.ru/20240429/borrel-1943048633.html
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в мире, палестина, австрия, израиль, педро санчес, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Австрия, Израиль, Педро Санчес, Евросоюз, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестинский дипломат оценил возможность признания страны Австрией и ФРГ

Палестинский дипломат: у ФРГ и Австрии нет признаков готовности признать страну

© AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
Палестинцы c флагами. Архивное фото
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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Палестина пока не видит в Германии и Австрии никаких сигналов о готовности признать ее, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.
На вопрос, видит ли дипломат какие-либо сигналы из Германии или Австрии о готовности признать Палестину в качестве государства, он ответил отрицательно. "Нет. В обеих странах так называемого германоязычного пространства нет никаких признаков того, что Германия или Австрия готовы пойти на это, это прискорбно. Кроме того, Австрия заняла абсолютно произраильскую позицию", - сказал посол.
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Вчера, 12:53
Он уточнил, что австрийское федеральное правительство хоть и поддерживает официально решение о создании двух государств, но при этом власти республики заявляют, что это должно быть реализовано посредством переговоров с Израилем. "Но я задаюсь вопросом в этой связи. Израильское правительство уже четко сказало, что они выступают против решения о создании двух государств. А если одна из сторон против этого решения, тогда мы ожидаем от Австрии, что она признает Палестину. Но я не думаю, что это произойдет", - уточнил дипломат.
Абдель Шафи является послом Палестины в Австрии и постоянным наблюдателем при Организации Объединенных Наций в Вене с 2013 года. Кроме того, с октября 2014 года он также является послом Палестины в Словении, а с 2021 года - послом Палестины в Хорватии с резиденцией в Вене. С 2010 по 2013 год Абдель Шафи служил послом Палестины в Германии.
Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая.
До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Палестина ожидает, что следующими ее признают Словения и Бельгия
Вчера, 19:27
 
В миреПалестинаАвстрияИзраильПедро СанчесЕвросоюзХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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