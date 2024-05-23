https://ria.ru/20240523/palestina-1947786085.html
Палестинский дипломат оценил значение признания страны
Палестинский дипломат оценил значение признания страны - РИА Новости, 23.05.2024
Палестинский дипломат оценил значение признания страны
Каждое новое признание Палестины приближает ее на шаг ближе к реализации решения о двух государствах, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T03:37
2024-05-23T03:37
2024-05-23T03:39
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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Каждое новое признание Палестины приближает ее на шаг ближе к реализации решения о двух государствах, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи. Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая. "В любом случае - не важно, идет ли речь о большом или о маленьком государстве, которое готово признать Палестину - это приближает нас на шаг ближе к реализации решения о создании двух государств", - сказал дипломат. По его словам, "это очень важный шаг, что государства-члены ЕС признают Палестину". "Но мы знаем, что еще целый ряд стран в ЕС не признают Палестину. А это значит, что этот путь еще долог", - добавил он. До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240522/smi-1947572014.html
https://ria.ru/20240522/palestina-1947582466.html
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в мире, палестина, израиль, австрия, педро санчес, евросоюз, хамас, баскетбольный клуб армия (тбилиси), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Австрия, Педро Санчес, Евросоюз, ХАМАС, Баскетбольный клуб армия (Тбилиси), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестинский дипломат оценил значение признания страны
Посол Палестины в Вене Шафи назвал признание Палестины рядом стран важным шагом
ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Каждое новое признание Палестины приближает ее на шаг ближе к реализации решения о двух государствах, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи.
Норвежское правительство заявило в среду, что Норвегия признает Палестину в качестве государства. Официальное признание вступит в силу 28 мая. В тот же день премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что страна признает Палестину в качестве государства. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, заявил, что правительство страны официально признает палестинское государство в следующий вторник, 28 мая.
"В любом случае - не важно, идет ли речь о большом или о маленьком государстве, которое готово признать Палестину - это приближает нас на шаг ближе к реализации решения о создании двух государств", - сказал дипломат.
По его словам, "это очень важный шаг, что государства-члены ЕС признают Палестину". "Но мы знаем, что еще целый ряд стран в ЕС не признают Палестину. А это значит, что этот путь еще долог", - добавил он.
До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.