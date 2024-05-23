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ВОЗ предупредила о росте числа европейских подростков с ожирением - РИА Новости, 23.05.2024
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02:13 23.05.2024 (обновлено: 02:16 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/ozhirenie-1947783465.html
ВОЗ предупредила о росте числа европейских подростков с ожирением
ВОЗ предупредила о росте числа европейских подростков с ожирением - РИА Новости, 23.05.2024
ВОЗ предупредила о росте числа европейских подростков с ожирением
Ожирение увеличилось с 21% до 23% среди европейских подростков в период с 2018 по 2022 год, больше всего страдают беднейшие слои населения, говорится в докладе... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T02:13
2024-05-23T02:16
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ЖЕНЕВА, 23 мая – РИА Новости. Ожирение увеличилось с 21% до 23% среди европейских подростков в период с 2018 по 2022 год, больше всего страдают беднейшие слои населения, говорится в докладе Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Распространенность избыточного веса и ожирения среди подростков (в Европе – ред.) уже давно является серьезной проблемой общественного здравоохранения, от которой страдает каждый пятый подросток. Со времени проведения последнего опроса в 2018 году этот показатель вырос с 21% до 23% в 2022 году. Показатели избыточного веса и ожирения выше среди мальчиков (27%), чем среди девочек (17%)", - сказано в документе. Добавляется, что подростки из менее обеспеченных семей чаще страдают избыточным весом или ожирением - 27% по сравнению с 18% среди их более состоятельных ровесников. В докладе также выявлена связь между социально-экономическим статусом и нездоровыми пищевыми привычками - подростки из семей с низким доходом чаще употребляют сладкие напитки (18% против 15%) и реже употребляют фрукты (32% против 46%) и овощи (32% против 54%) ежедневно. "Доступность вариантов здорового питания часто ограничены для семей с низким доходом, что приводит к усилению зависимости от обработанных и сладких продуктов, что может иметь неблагоприятные последствия для здоровья подростков", - приводятся в документе слова руководителя группы по качеству медицинской помощи и руководителя программы охраны здоровья детей и подростков Европейского бюро ВОЗ Мартина Вебера. Доклад основан на данных из 44 стран Европы, участвующих в исследовании поведения в отношении здоровья детей школьного возраста (HBSC).
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европа, воз
Европа, ВОЗ
ВОЗ предупредила о росте числа европейских подростков с ожирением

ВОЗ: ожирение среди европейских подростков увеличилось до 23 процентов

© Фото : Pexels / Andres AyrtonЛишний вес
Лишний вес - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Pexels / Andres Ayrton
Лишний вес. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 мая – РИА Новости. Ожирение увеличилось с 21% до 23% среди европейских подростков в период с 2018 по 2022 год, больше всего страдают беднейшие слои населения, говорится в докладе Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«
"Распространенность избыточного веса и ожирения среди подростков (в Европе – ред.) уже давно является серьезной проблемой общественного здравоохранения, от которой страдает каждый пятый подросток. Со времени проведения последнего опроса в 2018 году этот показатель вырос с 21% до 23% в 2022 году. Показатели избыточного веса и ожирения выше среди мальчиков (27%), чем среди девочек (17%)", - сказано в документе.
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Добавляется, что подростки из менее обеспеченных семей чаще страдают избыточным весом или ожирением - 27% по сравнению с 18% среди их более состоятельных ровесников. В докладе также выявлена связь между социально-экономическим статусом и нездоровыми пищевыми привычками - подростки из семей с низким доходом чаще употребляют сладкие напитки (18% против 15%) и реже употребляют фрукты (32% против 46%) и овощи (32% против 54%) ежедневно.
"Доступность вариантов здорового питания часто ограничены для семей с низким доходом, что приводит к усилению зависимости от обработанных и сладких продуктов, что может иметь неблагоприятные последствия для здоровья подростков", - приводятся в документе слова руководителя группы по качеству медицинской помощи и руководителя программы охраны здоровья детей и подростков Европейского бюро ВОЗ Мартина Вебера.
Доклад основан на данных из 44 стран Европы, участвующих в исследовании поведения в отношении здоровья детей школьного возраста (HBSC).
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