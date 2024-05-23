https://ria.ru/20240523/ozhirenie-1947783465.html

ВОЗ предупредила о росте числа европейских подростков с ожирением

ВОЗ предупредила о росте числа европейских подростков с ожирением - РИА Новости, 23.05.2024

ВОЗ предупредила о росте числа европейских подростков с ожирением

Ожирение увеличилось с 21% до 23% среди европейских подростков в период с 2018 по 2022 год, больше всего страдают беднейшие слои населения, говорится в докладе... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T02:13

2024-05-23T02:13

2024-05-23T02:16

европа

воз

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ЖЕНЕВА, 23 мая – РИА Новости. Ожирение увеличилось с 21% до 23% среди европейских подростков в период с 2018 по 2022 год, больше всего страдают беднейшие слои населения, говорится в докладе Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Распространенность избыточного веса и ожирения среди подростков (в Европе – ред.) уже давно является серьезной проблемой общественного здравоохранения, от которой страдает каждый пятый подросток. Со времени проведения последнего опроса в 2018 году этот показатель вырос с 21% до 23% в 2022 году. Показатели избыточного веса и ожирения выше среди мальчиков (27%), чем среди девочек (17%)", - сказано в документе. Добавляется, что подростки из менее обеспеченных семей чаще страдают избыточным весом или ожирением - 27% по сравнению с 18% среди их более состоятельных ровесников. В докладе также выявлена связь между социально-экономическим статусом и нездоровыми пищевыми привычками - подростки из семей с низким доходом чаще употребляют сладкие напитки (18% против 15%) и реже употребляют фрукты (32% против 46%) и овощи (32% против 54%) ежедневно. "Доступность вариантов здорового питания часто ограничены для семей с низким доходом, что приводит к усилению зависимости от обработанных и сладких продуктов, что может иметь неблагоприятные последствия для здоровья подростков", - приводятся в документе слова руководителя группы по качеству медицинской помощи и руководителя программы охраны здоровья детей и подростков Европейского бюро ВОЗ Мартина Вебера. Доклад основан на данных из 44 стран Европы, участвующих в исследовании поведения в отношении здоровья детей школьного возраста (HBSC).

https://radiosputnik.ru/20240515/dieta-1945855813.html

https://ria.ru/20231202/obesogeny-1913215389.html

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