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Президент ОАЭ наградил помощника Путина орденом Заида II первой степени
Президент ОАЭ наградил помощника Путина орденом Заида II первой степени - РИА Новости, 23.05.2024
Президент ОАЭ наградил помощника Путина орденом Заида II первой степени
Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян наградил помощника президента России Владимира Путина Абубакара Эдельгериева орденом Заида II первой степени,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:50
2024-05-23T21:50
2024-05-23T21:50
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ГРОЗНЫЙ, 23 мая — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян наградил помощника президента России Владимира Путина Абубакара Эдельгериева орденом Заида II первой степени, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Помощник президента России Абубакар Эдельгериев награжден орденом Заида II первой степени. Соответствующую высокую награду он получил из рук … президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайяна", – написал Кадыров. По его словам, Эдельгериеву вручили орден за вклад в успешное проведение Всемирной конференции по климату в декабре 2023 года. "Факт награждения символизирует деятельное участие делегации Российской Федерации под руководством Абубакара Сайд-Хусейновича в выработке правил глобального климатического регулирования и декарбонизации мировой экономики", – отметил глава Чечни.
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оаэ, россия, рамзан кадыров, владимир путин, в мире
ОАЭ, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, В мире
Президент ОАЭ наградил помощника Путина орденом Заида II первой степени
Кадыров: президент ОАЭ наградил помощника Путина орденом Заида II первой степени