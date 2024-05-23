https://ria.ru/20240523/orban-1947968051.html

Орбан: для урегулирования на Украине нужны переговоры России и США

Орбан: для урегулирования на Украине нужны переговоры России и США - РИА Новости, 23.05.2024

Орбан: для урегулирования на Украине нужны переговоры России и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для мирного урегулирования на Украине не достаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:42

2024-05-23T17:42

2024-05-23T17:48

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виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для мирного урегулирования на Украине не достаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20-30 лет."Я думаю, нам следует подумать о том, между кем будут вестись мирные переговоры... За Украиной стоит весь Запад. Хотя этот термин кажется "сильным", в нем есть доля правды: в некотором смысле это прокси-война. Здесь западники ведут войну против русских через посредника", - сказал Орбан в интервью венгерскому порталу Blikk.hu.По его словам, "параллельно будут вестись два совершенно разных процесса"."Между Украиной и Россией должен быть какой-то контакт. Но где-то за этим будут проходить еще и настоящие переговоры между Россией и Америкой, которые, кстати, касаются не просто России и Украины, а всей системы европейской безопасности и вполне могут определить наши следующие 20-30 лет", - отметил венгерский премьер.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947881989.html

украина

россия

сша

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в мире, украина, россия, сша, венгрия, виктор орбан