https://ria.ru/20240523/orban-1947968051.html
Орбан: для урегулирования на Украине нужны переговоры России и США
Орбан: для урегулирования на Украине нужны переговоры России и США - РИА Новости, 23.05.2024
Орбан: для урегулирования на Украине нужны переговоры России и США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для мирного урегулирования на Украине не достаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:42
2024-05-23T17:42
2024-05-23T17:48
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виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для мирного урегулирования на Украине не достаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20-30 лет."Я думаю, нам следует подумать о том, между кем будут вестись мирные переговоры... За Украиной стоит весь Запад. Хотя этот термин кажется "сильным", в нем есть доля правды: в некотором смысле это прокси-война. Здесь западники ведут войну против русских через посредника", - сказал Орбан в интервью венгерскому порталу Blikk.hu.По его словам, "параллельно будут вестись два совершенно разных процесса"."Между Украиной и Россией должен быть какой-то контакт. Но где-то за этим будут проходить еще и настоящие переговоры между Россией и Америкой, которые, кстати, касаются не просто России и Украины, а всей системы европейской безопасности и вполне могут определить наши следующие 20-30 лет", - отметил венгерский премьер.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947881989.html
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в мире, украина, россия, сша, венгрия, виктор орбан
В мире, Украина, Россия, США, Венгрия, Виктор Орбан
Орбан: для урегулирования на Украине нужны переговоры России и США
Орбан: ситуация на Украине не разрешится без переговоров РФ и США
БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для мирного урегулирования на Украине не достаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20-30 лет.
"Я думаю, нам следует подумать о том, между кем будут вестись мирные переговоры... За Украиной стоит весь Запад. Хотя этот термин кажется "сильным", в нем есть доля правды: в некотором смысле это прокси-война. Здесь западники ведут войну против русских через посредника", - сказал Орбан в интервью венгерскому порталу Blikk.hu.
По его словам, "параллельно будут вестись два совершенно разных процесса".
"Между Украиной и Россией должен быть какой-то контакт. Но где-то за этим будут проходить еще и настоящие переговоры между Россией и Америкой
, которые, кстати, касаются не просто России и Украины, а всей системы европейской безопасности и вполне могут определить наши следующие 20-30 лет", - отметил венгерский премьер.