Рейтинг@Mail.ru
Жители стран ЕС не доверяют политическим партиям, показал опрос - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/opros-1947983809.html
Жители стран ЕС не доверяют политическим партиям, показал опрос
Жители стран ЕС не доверяют политическим партиям, показал опрос - РИА Новости, 23.05.2024
Жители стран ЕС не доверяют политическим партиям, показал опрос
Большинство жителей стран Евросоюза не доверяют действующим политическим партиям, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный по заказу службы... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:33
2024-05-23T18:33
в мире
европа
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821927508_228:577:2844:2048_1920x0_80_0_0_0ae9894111bb30b064c7dd35808ecaa1.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Большинство жителей стран Евросоюза не доверяют действующим политическим партиям, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный по заказу службы "Евробарометр" в преддверии выборов в Европейский парламент 6-9 июня. Согласно опросу, только 22% респондентов ответили утвердительно на вопрос о том, доверяют ли они политическим партиям. При этом 72% признали, что не испытывают к ним доверия. Примечательно, что большинство европейских избирателей (56%) не доверяют и средствам массовой информации. При этом не многим более половины участников опроса (53%) заявили, что с доверием относятся к такому институту как Европейских парламент. Однако в целом Евросоюз в его нынешнем состоянии пользуется доверием лишь 49% европейцев. В то же время, доверием большинства жителей ЕС пользуются такие государственные национальные институты, как армия и полиция, а также судебная система. При этом 62% респондентов с оптимизмом смотрят на будущее Европейского союза. Среди проблем, которыми должен заниматься ЕС, жители Европы назвали международные вопросы, включая кризис на Украине, рост цен, бедность, отсутствие безопасности, а также здравоохранение и миграцию. В исследовании, которое проводилось с 3 по 28 апреля 2024 года в 27 государствах ЕС, приняли участие 26 399 респондентов.
https://ria.ru/20240421/evropa-1940841503.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821927508_570:513:2617:2048_1920x0_80_0_0_b8df97fbb2d3f706700814e07dabfefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, евросоюз
В мире, Европа, Украина, Евросоюз
Жители стран ЕС не доверяют политическим партиям, показал опрос

Опрос: большинство жителей ЕС не доверяют действующим политическим партиям

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Большинство жителей стран Евросоюза не доверяют действующим политическим партиям, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный по заказу службы "Евробарометр" в преддверии выборов в Европейский парламент 6-9 июня.
Согласно опросу, только 22% респондентов ответили утвердительно на вопрос о том, доверяют ли они политическим партиям. При этом 72% признали, что не испытывают к ним доверия. Примечательно, что большинство европейских избирателей (56%) не доверяют и средствам массовой информации.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Сигнал Путину. На что решились европейские элиты
21 апреля, 08:00
При этом не многим более половины участников опроса (53%) заявили, что с доверием относятся к такому институту как Европейских парламент. Однако в целом Евросоюз в его нынешнем состоянии пользуется доверием лишь 49% европейцев.
В то же время, доверием большинства жителей ЕС пользуются такие государственные национальные институты, как армия и полиция, а также судебная система.
При этом 62% респондентов с оптимизмом смотрят на будущее Европейского союза. Среди проблем, которыми должен заниматься ЕС, жители Европы назвали международные вопросы, включая кризис на Украине, рост цен, бедность, отсутствие безопасности, а также здравоохранение и миграцию.
В исследовании, которое проводилось с 3 по 28 апреля 2024 года в 27 государствах ЕС, приняли участие 26 399 респондентов.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине
22 февраля, 09:50
 
В миреЕвропаУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала