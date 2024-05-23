https://ria.ru/20240523/opros-1947983809.html

Жители стран ЕС не доверяют политическим партиям, показал опрос

Жители стран ЕС не доверяют политическим партиям, показал опрос - РИА Новости, 23.05.2024

Жители стран ЕС не доверяют политическим партиям, показал опрос

Большинство жителей стран Евросоюза не доверяют действующим политическим партиям, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный по заказу службы... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:33

2024-05-23T18:33

2024-05-23T18:33

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европа

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Большинство жителей стран Евросоюза не доверяют действующим политическим партиям, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный по заказу службы "Евробарометр" в преддверии выборов в Европейский парламент 6-9 июня. Согласно опросу, только 22% респондентов ответили утвердительно на вопрос о том, доверяют ли они политическим партиям. При этом 72% признали, что не испытывают к ним доверия. Примечательно, что большинство европейских избирателей (56%) не доверяют и средствам массовой информации. При этом не многим более половины участников опроса (53%) заявили, что с доверием относятся к такому институту как Европейских парламент. Однако в целом Евросоюз в его нынешнем состоянии пользуется доверием лишь 49% европейцев. В то же время, доверием большинства жителей ЕС пользуются такие государственные национальные институты, как армия и полиция, а также судебная система. При этом 62% респондентов с оптимизмом смотрят на будущее Европейского союза. Среди проблем, которыми должен заниматься ЕС, жители Европы назвали международные вопросы, включая кризис на Украине, рост цен, бедность, отсутствие безопасности, а также здравоохранение и миграцию. В исследовании, которое проводилось с 3 по 28 апреля 2024 года в 27 государствах ЕС, приняли участие 26 399 респондентов.

https://ria.ru/20240421/evropa-1940841503.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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в мире, европа, украина, евросоюз