https://ria.ru/20240523/opornyy_punkt-1947790939.html

Пленный рассказал о существовавшем лишь в документах ротном "опорнике" ВСУ

Пленный рассказал о существовавшем лишь в документах ротном "опорнике" ВСУ - РИА Новости, 23.05.2024

Пленный рассказал о существовавшем лишь в документах ротном "опорнике" ВСУ

Украинский пограничник Александр Савченко, попавший в плен, рассказал РИА Новости, что ротный опорный пункт вблизи украинской границы с Россией существовал... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T05:42

2024-05-23T05:42

2024-05-23T07:24

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харьковская область

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 23 мая - РИА Новости. Украинский пограничник Александр Савченко, попавший в плен, рассказал РИА Новости, что ротный опорный пункт вблизи украинской границы с Россией существовал только на документах, на самом деле службу нес один взвод."Наш ротный опорный пункт, на котором я нес службу, на самом деле физически не является ротными пунктом. Его больше можно отнести к взводному опорному пункту, хотя по бумагам он как ротный", — рассказал Савченко.По его словам, по документам в том месте, где он проходил службу, числилось и получали жалование 100 человек, а нас самом деле находились не более 50, что приводило к увеличению нарядов и уменьшению личного состава на постах. "Качество среднее (оборонительных сооружений — Прим. Ред.), выкопаны окопы в рост человека, сделаны ячейки стрелковые, часть обшита этих окопов часть нет, ну плюс минус, именно состояние ниже удовлетворительного", — добавил пленный. Бывший пограничник отметил, что его опорный пункт располагался в районе населенного пункта Красное, который находится на расстоянии порядка трех километров до границы и был одним из первых рубежей, встречающих наступление российских войск.Ранее в Минобороны сообщили, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе Стрелечья.Отражена 21 контратака штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Старица в Харьковской области.

https://ria.ru/20230930/plennyy-1899613232.html

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в мире, россия, харьковская область, александр савченков, вооруженные силы украины