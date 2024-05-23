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В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 23.05.2024
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19:35 23.05.2024 (обновлено: 19:43 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/opasnost-1947996174.html
В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 23.05.2024
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Предупреждение об авиационной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:35
2024-05-23T19:43
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Предупреждение об авиационной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Предупреждение было объявлено в четверг в 17.57 мск."Отбой авиационной опасности Херсонская область", - написал Сальдо.
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
В Херсонской области отменили авиационную опасность

Сальдо: в Херсонской области отменили авиационную опасность

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Предупреждение об авиационной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Предупреждение было объявлено в четверг в 17.57 мск.
"Отбой авиационной опасности Херсонская область", - написал Сальдо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Херсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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