https://ria.ru/20240523/opasnost-1947996174.html

В Херсонской области отменили авиационную опасность

В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 23.05.2024

В Херсонской области отменили авиационную опасность

Предупреждение об авиационной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:35

2024-05-23T19:35

2024-05-23T19:43

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Предупреждение об авиационной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Предупреждение было объявлено в четверг в 17.57 мск."Отбой авиационной опасности Херсонская область", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия