https://ria.ru/20240523/opasnost-1947978510.html

В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 23.05.2024

В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил в четверг в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:11

2024-05-23T18:11

2024-05-23T18:11

херсонская область

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил в четверг в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - сообщил он. Сальдо призвал жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными, а в случае необходимости звонить на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112".

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

херсонская область

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2024

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия