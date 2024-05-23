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В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 23.05.2024
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил в четверг в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:11
2024-05-23T18:11
2024-05-23T18:11
херсонская область
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил в четверг в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - сообщил он. Сальдо призвал жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными, а в случае необходимости звонить на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112".
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Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Сальдо: в Херсонской области объявили авиационную опасность