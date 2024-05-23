https://ria.ru/20240523/opasnost-1947844143.html

В Шебекино объявили ракетную опасность

В Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.05.2024

В Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Шебекинского округа и города Шебекино в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:49

2024-05-23T11:49

2024-05-23T11:49

шебекино

белгородская область

специальная военная операция на украине

безопасность

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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Шебекинского округа и города Шебекино в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. "РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, безопасность