https://ria.ru/20240523/opasnost-1947844143.html
В Шебекино объявили ракетную опасность
В Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.05.2024
В Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Шебекинского округа и города Шебекино в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:49
2024-05-23T11:49
2024-05-23T11:49
шебекино
белгородская область
специальная военная операция на украине
безопасность
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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Шебекинского округа и города Шебекино в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС РФ по региону. "РСЧС: Внимание! Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
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шебекино, белгородская область, безопасность
Шебекино, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Шебекино объявили ракетную опасность
В Шебекинском округе и Шебекино объявили ракетную опасность