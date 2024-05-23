https://ria.ru/20240523/ogranicheniya-1947865355.html

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.05.2024

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Аэропорт Нижнекамска приостановил работу с 12.00 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:48

2024-05-23T12:48

2024-05-23T13:02

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аэропорт Нижнекамска приостановил работу с 12.00 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает Росавиация в Telegram-канале."С 12:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (код ICAO: UWKE) – он не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20240519/samolet-1947012039.html

нижнекамск

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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество