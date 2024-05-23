https://ria.ru/20240523/obyski-1947813012.html
В редакции журнала "Компания" прокомментировали обыски в здании
В редакции журнала "Компания" прокомментировали обыски в здании - РИА Новости, 23.05.2024
В редакции журнала "Компания" прокомментировали обыски в здании
Редакция журнала "Компания" заявила в обращении, что проводившиеся в здании в Москве следственные действия не связаны с деятельностью издания. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:46
2024-05-23T09:46
2024-05-23T09:47
происшествия
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ростех
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Редакция журнала "Компания" заявила в обращении, что проводившиеся в здании в Москве следственные действия не связаны с деятельностью издания. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что обыски в штаб-квартире журнала "Компания" в центре Москвы проходили в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко. Полиция изъяла компьютерную технику. "Двадцать второго мая по адресу редакции журнала "Компания" были сотрудники МВД. Они проводили следственные действия, которые, по утверждению самих представителей правоохранительных органов, не связаны с деятельностью нашего издания, и претензий к журналу и коллективу редакции нет", - говорится в обращении редакции. "Мы хотим подчеркнуть, что по-прежнему привержены взвешенному подходу в освещении экономических событий и новостей из жизни отечественного бизнеса и продолжаем работать ради наших читателей", - также отмечается в релизе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, ростех
Происшествия, Москва, Ростех
В редакции журнала "Компания" прокомментировали обыски в здании
Редакция журнала "Компания": обыски в здании не связаны с деятельностью издания
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Редакция журнала "Компания" заявила в обращении
, что проводившиеся в здании в Москве следственные действия не связаны с деятельностью издания.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что обыски в штаб-квартире журнала "Компания" в центре Москвы
проходили в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха
" Василия Бровко. Полиция изъяла компьютерную технику.
"Двадцать второго мая по адресу редакции журнала "Компания" были сотрудники МВД. Они проводили следственные действия, которые, по утверждению самих представителей правоохранительных органов, не связаны с деятельностью нашего издания, и претензий к журналу и коллективу редакции нет", - говорится в обращении редакции.
"Мы хотим подчеркнуть, что по-прежнему привержены взвешенному подходу в освещении экономических событий и новостей из жизни отечественного бизнеса и продолжаем работать ради наших читателей", - также отмечается в релизе.