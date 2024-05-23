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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 23.05.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска в 18.00 сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:31
2024-05-23T18:31
2024-05-23T18:31
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горловка
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Украинские войска в 18.00 сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины): 18.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 15.40 до 18.15 ВСУ подвергли обстрелу Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по городу 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку