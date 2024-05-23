Рейтинг@Mail.ru
После обстрела ВСУ Горловки трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/obstrel-1947941927.html
После обстрела ВСУ Горловки трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
После обстрела ВСУ Горловки трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 23.05.2024
После обстрела ВСУ Горловки трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Трое из 11 раненых в результате обстрела ВСУ донецкой Горловки находятся в тяжелом состоянии, сообщила главный врач 2-й Горловской городской больницы Неля... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:27
2024-05-23T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943345451_0:322:960:862_1920x0_80_0_0_5cf328d21632f5d0669e51b66c99de95.jpg
ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Трое из 11 раненых в результате обстрела ВСУ донецкой Горловки находятся в тяжелом состоянии, сообщила главный врач 2-й Горловской городской больницы Неля Якуненко. ВСУ в четверг выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по центру Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате один человек погиб, 11 ранены. "Доставленные были в крайней тяжелом состоянии. Три человека, которые сразу были приняты в операционную... находятся в реанимации" - рассказала о состоянии пострадавших главврач Горловской больницы. Она отметила, что у "тяжелых" были ранения брюшной полости, грудной клетки, у мужчины - травматическая ампутация голени. Еще три человека поступили с легкими осколочными ранениями верхних и нижних конечностей.
https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947921513.html
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943345451_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_d9d7faaa4f324b5bf89e87dd04edcde6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, СЦКК
После обстрела ВСУ Горловки трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

После обстрела ВСУ Горловки 3 из 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки БПЛА в Никиторском районе Горловки
Последствия атаки БПЛА в Никиторском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки БПЛА в Никиторском районе Горловки
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Трое из 11 раненых в результате обстрела ВСУ донецкой Горловки находятся в тяжелом состоянии, сообщила главный врач 2-й Горловской городской больницы Неля Якуненко.
ВСУ в четверг выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по центру Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате один человек погиб, 11 ранены.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В США Зеленского поставили на место из-за дерзкого плана против России
15:47
"Доставленные были в крайней тяжелом состоянии. Три человека, которые сразу были приняты в операционную... находятся в реанимации" - рассказала о состоянии пострадавших главврач Горловской больницы.
Она отметила, что у "тяжелых" были ранения брюшной полости, грудной клетки, у мужчины - травматическая ампутация голени.
Еще три человека поступили с легкими осколочными ранениями верхних и нижних конечностей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала