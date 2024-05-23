https://ria.ru/20240523/obstrel-1947941927.html

После обстрела ВСУ Горловки трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

После обстрела ВСУ Горловки трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 23.05.2024

После обстрела ВСУ Горловки трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Трое из 11 раненых в результате обстрела ВСУ донецкой Горловки находятся в тяжелом состоянии, сообщила главный врач 2-й Горловской городской больницы Неля... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:27

2024-05-23T16:27

2024-05-23T16:27

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Трое из 11 раненых в результате обстрела ВСУ донецкой Горловки находятся в тяжелом состоянии, сообщила главный врач 2-й Горловской городской больницы Неля Якуненко. ВСУ в четверг выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по центру Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате один человек погиб, 11 ранены. "Доставленные были в крайней тяжелом состоянии. Три человека, которые сразу были приняты в операционную... находятся в реанимации" - рассказала о состоянии пострадавших главврач Горловской больницы. Она отметила, что у "тяжелых" были ранения брюшной полости, грудной клетки, у мужчины - травматическая ампутация голени. Еще три человека поступили с легкими осколочными ранениями верхних и нижних конечностей.

https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947921513.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк