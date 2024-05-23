https://ria.ru/20240523/obstrel-1947941927.html
После обстрела ВСУ Горловки трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
После обстрела ВСУ Горловки трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 23.05.2024
После обстрела ВСУ Горловки трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Трое из 11 раненых в результате обстрела ВСУ донецкой Горловки находятся в тяжелом состоянии, сообщила главный врач 2-й Горловской городской больницы Неля... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:27
2024-05-23T16:27
2024-05-23T16:27
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ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Трое из 11 раненых в результате обстрела ВСУ донецкой Горловки находятся в тяжелом состоянии, сообщила главный врач 2-й Горловской городской больницы Неля Якуненко. ВСУ в четверг выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по центру Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате один человек погиб, 11 ранены. "Доставленные были в крайней тяжелом состоянии. Три человека, которые сразу были приняты в операционную... находятся в реанимации" - рассказала о состоянии пострадавших главврач Горловской больницы. Она отметила, что у "тяжелых" были ранения брюшной полости, грудной клетки, у мужчины - травматическая ампутация голени. Еще три человека поступили с легкими осколочными ранениями верхних и нижних конечностей.
https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947921513.html
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, СЦКК
После обстрела ВСУ Горловки трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии
После обстрела ВСУ Горловки 3 из 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии