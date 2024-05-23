https://ria.ru/20240523/obstrel-1947877171.html
Два человека пострадали при обстреле Белгородской области
Два человека пострадали при обстреле Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2024
Два человека пострадали при обстреле Белгородской области
Два человека получили ранения при украинском обстреле из РСЗО села Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:30
2024-05-23T13:30
2024-05-23T13:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Два человека получили ранения при украинском обстреле из РСЗО села Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ обстреляли из РСЗО село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, два мирных жителя пострадали. У пожилого мужчины множественные осколочные ранения поясничной области. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. У пожилой женщины осколочные ранения головы и плеча. В Шебекинскую ЦРБ ее доставили на попутной машине", - сообщил Гладков.⠀Губернатор добавил, что в результате обстрела на четырех улицах села повреждены 14 частных домовладений."На месте работают оперативные службы. Обход территории продолжается, информация по разрушениям уточняется", - отметил глава региона.Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгород, Харьковская область, Вячеслав Гладков
Два человека пострадали при обстреле Белгородской области
Гладков: два человека пострадали при обстреле Новой Таволжанки