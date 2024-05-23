https://ria.ru/20240523/obse-1947964374.html

ОБСЕ не осуждает нарушение Киевом норм права, заявил зампостпреда России

ОБСЕ не осуждает нарушение Киевом норм права, заявил зампостпреда России - РИА Новости, 23.05.2024

ОБСЕ не осуждает нарушение Киевом норм права, заявил зампостпреда России

Россия возмущена, что нарушения норм международного гуманитарного права киевским режимом не встречают осуждения со стороны руководства ОБСЕ, заявил зампостпреда РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:27

2024-05-23T17:27

2024-05-23T17:27

россия

белгородская область

белгород

максим буякевич

обсе

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_ce204986ed8e79ab4de53d6631f6cb85.jpg

ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Россия возмущена, что нарушения норм международного гуманитарного права киевским режимом не встречают осуждения со стороны руководства ОБСЕ, заявил зампостпреда РФ при организации Максим Буякевич. Дипломат напомнил, что на прошлой неделе от обстрелов со стороны вооруженных формирований киевского режима пострадали не менее 135 мирных жителей. Из них 20 человек погибли (включая ребенка) и 115 получили ранения, в том числе семеро несовершеннолетних. В Белгородской области атакован гражданский автомобиль с семьей - погибли женщина и четырехлетний ребенок. В самом Белгороде взрывом дрона, залетевшего в окно квартиры многоквартирного жилого дома, ранена 11-летняя девочка. "Возмущены тем, что подобные нарушения норм международного гуманитарного права не встречают осуждения со стороны руководства ОБСЕ. Погибшие и пострадавшие от рук вооруженных формирований киевского режима дети – не повод для политических спекуляций и двойных стандартов", - сказал Буякевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг. "Такие нападения на гражданское население нельзя назвать неизбирательными – это прицельные атаки, сознательно осуществляемые против мирного населения", - заключил зампостпреда.

https://ria.ru/20240523/gladkov-1947810531.html

https://ria.ru/20240408/obstrel-1938725441.html

россия

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белгородская область, белгород, максим буякевич, обсе