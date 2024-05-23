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ОБСЕ не осуждает нарушение Киевом норм права, заявил зампостпреда России - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/obse-1947964374.html
ОБСЕ не осуждает нарушение Киевом норм права, заявил зампостпреда России
ОБСЕ не осуждает нарушение Киевом норм права, заявил зампостпреда России - РИА Новости, 23.05.2024
ОБСЕ не осуждает нарушение Киевом норм права, заявил зампостпреда России
Россия возмущена, что нарушения норм международного гуманитарного права киевским режимом не встречают осуждения со стороны руководства ОБСЕ, заявил зампостпреда РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:27
2024-05-23T17:27
россия
белгородская область
белгород
максим буякевич
обсе
специальная военная операция на украине
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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Россия возмущена, что нарушения норм международного гуманитарного права киевским режимом не встречают осуждения со стороны руководства ОБСЕ, заявил зампостпреда РФ при организации Максим Буякевич. Дипломат напомнил, что на прошлой неделе от обстрелов со стороны вооруженных формирований киевского режима пострадали не менее 135 мирных жителей. Из них 20 человек погибли (включая ребенка) и 115 получили ранения, в том числе семеро несовершеннолетних. В Белгородской области атакован гражданский автомобиль с семьей - погибли женщина и четырехлетний ребенок. В самом Белгороде взрывом дрона, залетевшего в окно квартиры многоквартирного жилого дома, ранена 11-летняя девочка. "Возмущены тем, что подобные нарушения норм международного гуманитарного права не встречают осуждения со стороны руководства ОБСЕ. Погибшие и пострадавшие от рук вооруженных формирований киевского режима дети – не повод для политических спекуляций и двойных стандартов", - сказал Буякевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг. "Такие нападения на гражданское население нельзя назвать неизбирательными – это прицельные атаки, сознательно осуществляемые против мирного населения", - заключил зампостпреда.
https://ria.ru/20240523/gladkov-1947810531.html
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россия, белгородская область, белгород, максим буякевич, обсе
Россия, Белгородская область, Белгород, Максим Буякевич, ОБСЕ, Специальная военная операция на Украине
ОБСЕ не осуждает нарушение Киевом норм права, заявил зампостпреда России

Буякевич: киевский режим нарушает нормы международного гуманитарного права

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Россия возмущена, что нарушения норм международного гуманитарного права киевским режимом не встречают осуждения со стороны руководства ОБСЕ, заявил зампостпреда РФ при организации Максим Буякевич.
Дипломат напомнил, что на прошлой неделе от обстрелов со стороны вооруженных формирований киевского режима пострадали не менее 135 мирных жителей. Из них 20 человек погибли (включая ребенка) и 115 получили ранения, в том числе семеро несовершеннолетних. В Белгородской области атакован гражданский автомобиль с семьей - погибли женщина и четырехлетний ребенок. В самом Белгороде взрывом дрона, залетевшего в окно квартиры многоквартирного жилого дома, ранена 11-летняя девочка.
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"Возмущены тем, что подобные нарушения норм международного гуманитарного права не встречают осуждения со стороны руководства ОБСЕ. Погибшие и пострадавшие от рук вооруженных формирований киевского режима дети – не повод для политических спекуляций и двойных стандартов", - сказал Буякевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг.
"Такие нападения на гражданское население нельзя назвать неизбирательными – это прицельные атаки, сознательно осуществляемые против мирного населения", - заключил зампостпреда.
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