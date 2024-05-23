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Песков прокомментировал намерение Трампа добиться освобождения Гершковича

Песков прокомментировал намерение Трампа добиться освобождения Гершковича - РИА Новости, 23.05.2024

Песков прокомментировал намерение Трампа добиться освобождения Гершковича

Контакты по вопросу обмена заключёнными должны осуществляться в полной тишине, только так они будут результативными, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:20

2024-05-23T12:20

2024-05-23T12:21

россия

сша

екатеринбург

эван гершкович

дмитрий песков

дональд трамп

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Контакты по вопросу обмена заключёнными должны осуществляться в полной тишине, только так они будут результативными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее экс-президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что в случае возвращения в Белый дом он сможет добиться освобождения обвиняемого в РФ в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. "Но что касается контактов по теме лиц, находящихся в заключении, и осужденных, то здесь можно сказать, как мы неоднократно, наверное, повторяли, что эти контакты должны осуществляться в полной тишине и абсолютно дискретно, только так они могут быть результативными", - сказал Песков, комментируя намерение Трампа добиться освобождения Гершковича. ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.

https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926293478.html

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Ольга Фомченкова

россия, сша, екатеринбург, эван гершкович, дмитрий песков, дональд трамп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире