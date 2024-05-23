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Песков прокомментировал намерение Трампа добиться освобождения Гершковича - РИА Новости, 23.05.2024
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12:20 23.05.2024 (обновлено: 12:21 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/obmen-1947855828.html
Песков прокомментировал намерение Трампа добиться освобождения Гершковича
Песков прокомментировал намерение Трампа добиться освобождения Гершковича - РИА Новости, 23.05.2024
Песков прокомментировал намерение Трампа добиться освобождения Гершковича
Контакты по вопросу обмена заключёнными должны осуществляться в полной тишине, только так они будут результативными, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:20
2024-05-23T12:21
россия
сша
екатеринбург
эван гершкович
дмитрий песков
дональд трамп
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Контакты по вопросу обмена заключёнными должны осуществляться в полной тишине, только так они будут результативными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее экс-президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что в случае возвращения в Белый дом он сможет добиться освобождения обвиняемого в РФ в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. "Но что касается контактов по теме лиц, находящихся в заключении, и осужденных, то здесь можно сказать, как мы неоднократно, наверное, повторяли, что эти контакты должны осуществляться в полной тишине и абсолютно дискретно, только так они могут быть результативными", - сказал Песков, комментируя намерение Трампа добиться освобождения Гершковича. ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.
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россия, сша, екатеринбург, эван гершкович, дмитрий песков, дональд трамп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Екатеринбург, Эван Гершкович, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Песков прокомментировал намерение Трампа добиться освобождения Гершковича

Песков: контакты по обмену заключёнными должны осуществляться в полной тишине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭван Гершкович в зале суда
Эван Гершкович в зале суда - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эван Гершкович в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Контакты по вопросу обмена заключёнными должны осуществляться в полной тишине, только так они будут результативными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что в случае возвращения в Белый дом он сможет добиться освобождения обвиняемого в РФ в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.
«
"Но что касается контактов по теме лиц, находящихся в заключении, и осужденных, то здесь можно сказать, как мы неоднократно, наверное, повторяли, что эти контакты должны осуществляться в полной тишине и абсолютно дискретно, только так они могут быть результативными", - сказал Песков, комментируя намерение Трампа добиться освобождения Гершковича.
ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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