https://ria.ru/20240523/nyt-1948008768.html

В США сделали шокирующее признание о ВС России

В США сделали шокирующее признание о ВС России - РИА Новости, 23.05.2024

В США сделали шокирующее признание о ВС России

Аналитики на Западе ожидают, что российские силы в ближайшие месяцы добьются еще больших успехов на всей линии фронта в конфликте на Украине, пока Киев ждет... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T21:15

2024-05-23T21:15

2024-05-23T21:15

специальная военная операция на украине

украина

россия

работино

виталий ганчев

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аналитики на Западе ожидают, что российские силы в ближайшие месяцы добьются еще больших успехов на всей линии фронта в конфликте на Украине, пока Киев ждет поставок оружия из американского пакета помощи, пишет газета New York Times. "Аналитики говорят, что Россия, скорее всего, нарастит успехи в ближайшие месяцы, пока Украина ждет, чтобы американская военная помощь достигнет поля боя", - говорится в материале издания. Один из аналитиков компании Black Bird Group также заявил, что основная часть украинских войск отошла из села Работино в Запорожской области. Газета считает, что потеря этого населенного пункта, будет "символичным ударом" для Украины после того, как ей тяжело было вести бои за него в прошлом году. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html

https://ria.ru/20240523/dnr-1947894261.html

https://ria.ru/20240523/germaniya-1947916989.html

украина

россия

работино

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украина, россия, работино, виталий ганчев, вооруженные силы украины, владимир зеленский