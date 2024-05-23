В США сделали шокирующее признание о ВС России
NYT: западные аналитики ожидают еще больше успехов ВС РФ в зоне спецоперации
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аналитики на Западе ожидают, что российские силы в ближайшие месяцы добьются еще больших успехов на всей линии фронта в конфликте на Украине, пока Киев ждет поставок оружия из американского пакета помощи, пишет газета New York Times.
"Аналитики говорят, что Россия, скорее всего, нарастит успехи в ближайшие месяцы, пока Украина ждет, чтобы американская военная помощь достигнет поля боя", - говорится в материале издания.
Один из аналитиков компании Black Bird Group также заявил, что основная часть украинских войск отошла из села Работино в Запорожской области. Газета считает, что потеря этого населенного пункта, будет "символичным ударом" для Украины после того, как ей тяжело было вести бои за него в прошлом году.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.