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В США сделали шокирующее признание о ВС России - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/nyt-1948008768.html
В США сделали шокирующее признание о ВС России
В США сделали шокирующее признание о ВС России - РИА Новости, 23.05.2024
В США сделали шокирующее признание о ВС России
Аналитики на Западе ожидают, что российские силы в ближайшие месяцы добьются еще больших успехов на всей линии фронта в конфликте на Украине, пока Киев ждет... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:15
2024-05-23T21:15
специальная военная операция на украине
украина
россия
работино
виталий ганчев
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аналитики на Западе ожидают, что российские силы в ближайшие месяцы добьются еще больших успехов на всей линии фронта в конфликте на Украине, пока Киев ждет поставок оружия из американского пакета помощи, пишет газета New York Times. "Аналитики говорят, что Россия, скорее всего, нарастит успехи в ближайшие месяцы, пока Украина ждет, чтобы американская военная помощь достигнет поля боя", - говорится в материале издания. Один из аналитиков компании Black Bird Group также заявил, что основная часть украинских войск отошла из села Работино в Запорожской области. Газета считает, что потеря этого населенного пункта, будет "символичным ударом" для Украины после того, как ей тяжело было вести бои за него в прошлом году. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html
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украина, россия, работино, виталий ганчев, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Работино, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
В США сделали шокирующее признание о ВС России

NYT: западные аналитики ожидают еще больше успехов ВС РФ в зоне спецоперации

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аналитики на Западе ожидают, что российские силы в ближайшие месяцы добьются еще больших успехов на всей линии фронта в конфликте на Украине, пока Киев ждет поставок оружия из американского пакета помощи, пишет газета New York Times.
"Аналитики говорят, что Россия, скорее всего, нарастит успехи в ближайшие месяцы, пока Украина ждет, чтобы американская военная помощь достигнет поля боя", - говорится в материале издания.
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Один из аналитиков компании Black Bird Group также заявил, что основная часть украинских войск отошла из села Работино в Запорожской области. Газета считает, что потеря этого населенного пункта, будет "символичным ударом" для Украины после того, как ей тяжело было вести бои за него в прошлом году.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
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Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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