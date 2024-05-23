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Новак рассказал о планах "Норникеля" в Бахрейне - РИА Новости, 23.05.2024
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18:56 23.05.2024 (обновлено: 19:52 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/novak-1947988399.html
Новак рассказал о планах "Норникеля" в Бахрейне
Новак рассказал о планах "Норникеля" в Бахрейне - РИА Новости, 23.05.2024
Новак рассказал о планах "Норникеля" в Бахрейне
"Норникель" планирует строительство завода по производству платины в Бахрейне, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире Первого канала. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:56
2024-05-23T19:52
экономика
бахрейн
россия
александр новак
норильский никель
хамад бен иса аль халифа
владимир путин
кольский полуостров
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Норникель" планирует строительство завода по производству платины в Бахрейне, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире Первого канала."Строительство, например, завода в Бахрейне по производству платины компания "Норникель" планирует; есть проекты и уже договоренности, связанные с ремонтом российский судов на верфях Бахрейна", - сказал Новак.Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в эти дни находится с официальным визитом в России. В четверг в Кремле состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры сначала проходили в узком формате, а затем продолжились в расширенном составе с участием делегаций двух стран.Путин на встрече с королем заявил о хороших тенденциях в развитии торгового сотрудничества между странами, хотя они пока и носят символический характер. По его словам, ситуация по инвестиционному взаимодействию более благоприятная."Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. По итогам 2023 года "Норникель" снизил выпуск никеля на 5%, до 208,58 тысячи тонн.
https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947983177.html
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экономика, бахрейн, россия, александр новак, норильский никель, хамад бен иса аль халифа, владимир путин, кольский полуостров
Экономика, Бахрейн, Россия, Александр Новак, Норильский никель, Хамад бен Иса Аль Халифа, Владимир Путин, Кольский полуостров
Новак рассказал о планах "Норникеля" в Бахрейне

Новак: "Норникель" планирует построить завод по производству платины в Бахрейне

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанквице-премьер России Александр Новак
вице-премьер России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Норникель" планирует строительство завода по производству платины в Бахрейне, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире Первого канала.
"Строительство, например, завода в Бахрейне по производству платины компания "Норникель" планирует; есть проекты и уже договоренности, связанные с ремонтом российский судов на верфях Бахрейна", - сказал Новак.
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Путин на встрече с королем заявил о хороших тенденциях в развитии торгового сотрудничества между странами, хотя они пока и носят символический характер. По его словам, ситуация по инвестиционному взаимодействию более благоприятная.
"Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. По итогам 2023 года "Норникель" снизил выпуск никеля на 5%, до 208,58 тысячи тонн.
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ЭкономикаБахрейнРоссияАлександр НовакНорильский никельХамад бен Иса Аль ХалифаВладимир ПутинКольский полуостров
 
 
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