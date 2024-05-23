https://ria.ru/20240523/novak-1947988399.html

Новак рассказал о планах "Норникеля" в Бахрейне

Новак рассказал о планах "Норникеля" в Бахрейне - РИА Новости, 23.05.2024

Новак рассказал о планах "Норникеля" в Бахрейне

"Норникель" планирует строительство завода по производству платины в Бахрейне, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире Первого канала. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:56

2024-05-23T18:56

2024-05-23T19:52

экономика

бахрейн

россия

александр новак

норильский никель

хамад бен иса аль халифа

владимир путин

кольский полуостров

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Норникель" планирует строительство завода по производству платины в Бахрейне, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире Первого канала."Строительство, например, завода в Бахрейне по производству платины компания "Норникель" планирует; есть проекты и уже договоренности, связанные с ремонтом российский судов на верфях Бахрейна", - сказал Новак.Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в эти дни находится с официальным визитом в России. В четверг в Кремле состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры сначала проходили в узком формате, а затем продолжились в расширенном составе с участием делегаций двух стран.Путин на встрече с королем заявил о хороших тенденциях в развитии торгового сотрудничества между странами, хотя они пока и носят символический характер. По его словам, ситуация по инвестиционному взаимодействию более благоприятная."Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. По итогам 2023 года "Норникель" снизил выпуск никеля на 5%, до 208,58 тысячи тонн.

https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947983177.html

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экономика, бахрейн, россия, александр новак, норильский никель, хамад бен иса аль халифа, владимир путин, кольский полуостров