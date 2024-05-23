https://ria.ru/20240523/norvegiya-1947922675.html
В АТОР отреагировали на решение Норвегии по визам для россиян
В АТОР отреагировали на решение Норвегии по визам для россиян - РИА Новости, 23.05.2024
В АТОР отреагировали на решение Норвегии по визам для россиян
Норвегия с весны 2022 года ограничила выдачу виз россиянам и с этого момента туристические визы практически не выдаются, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:50
2024-05-23T15:50
2024-05-23T15:51
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Норвегия с весны 2022 года ограничила выдачу виз россиянам и с этого момента туристические визы практически не выдаются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в четверг стало известно, что Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для граждан РФ, прибывающих с туристическими целями, новые правила вступают в силу 29 мая. Уточняется, что россиянам, прибывающим в страну в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде при пересечении границы. "Норвегия ограничила выдачу виз для россиян весной 2022 года, а после этой даты туристические визы гражданам России практически не выдаются", - сообщили в ассоциации. Вице-президент АТОР Артур Мурадян подтвердил РИА Новости, что туризм из России в Норвегию имеет "очень маленький поток". "Визы в Норвегию всегда выдавались плохо. Даже в лучшие годы, когда туристы ездили на фьорды, разрешение в подавляющем большинстве случаев выдавалось на срок поездки плюс несколько дней. Нынешнее решение Норвегии неприятное, но оно абсолютно политическое и не критическое для туротрасли РФ", - пояснил он.
https://ria.ru/20240523/mid-1947862291.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, норвегия, россия, артур мурадян
Туризм, Новости - Туризм, Норвегия, Россия, Артур Мурадян
В АТОР отреагировали на решение Норвегии по визам для россиян
АТОР: Норвегия с весны 2022 года практически перестала выдавать визы россиянам
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Норвегия с весны 2022 года ограничила выдачу виз россиянам и с этого момента туристические визы практически не выдаются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в четверг стало известно, что Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для граждан РФ, прибывающих с туристическими целями, новые правила вступают в силу 29 мая. Уточняется, что россиянам, прибывающим в страну в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде при пересечении границы.
«
"Норвегия ограничила выдачу виз для россиян весной 2022 года, а после этой даты туристические визы гражданам России практически не выдаются", - сообщили в ассоциации.
Вице-президент АТОР Артур Мурадян подтвердил РИА Новости, что туризм из России в Норвегию имеет "очень маленький поток". "Визы в Норвегию всегда выдавались плохо. Даже в лучшие годы, когда туристы ездили на фьорды, разрешение в подавляющем большинстве случаев выдавалось на срок поездки плюс несколько дней. Нынешнее решение Норвегии неприятное, но оно абсолютно политическое и не критическое для туротрасли РФ", - пояснил он.