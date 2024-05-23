https://ria.ru/20240523/norvegiya-1947922675.html

В АТОР отреагировали на решение Норвегии по визам для россиян

В АТОР отреагировали на решение Норвегии по визам для россиян - РИА Новости, 23.05.2024

В АТОР отреагировали на решение Норвегии по визам для россиян

Норвегия с весны 2022 года ограничила выдачу виз россиянам и с этого момента туристические визы практически не выдаются, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:50

2024-05-23T15:50

2024-05-23T15:51

туризм

новости - туризм

норвегия

россия

артур мурадян

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Норвегия с весны 2022 года ограничила выдачу виз россиянам и с этого момента туристические визы практически не выдаются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в четверг стало известно, что Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для граждан РФ, прибывающих с туристическими целями, новые правила вступают в силу 29 мая. Уточняется, что россиянам, прибывающим в страну в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде при пересечении границы. "Норвегия ограничила выдачу виз для россиян весной 2022 года, а после этой даты туристические визы гражданам России практически не выдаются", - сообщили в ассоциации. Вице-президент АТОР Артур Мурадян подтвердил РИА Новости, что туризм из России в Норвегию имеет "очень маленький поток". "Визы в Норвегию всегда выдавались плохо. Даже в лучшие годы, когда туристы ездили на фьорды, разрешение в подавляющем большинстве случаев выдавалось на срок поездки плюс несколько дней. Нынешнее решение Норвегии неприятное, но оно абсолютно политическое и не критическое для туротрасли РФ", - пояснил он.

https://ria.ru/20240523/mid-1947862291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, норвегия, россия, артур мурадян