https://ria.ru/20240523/norvegiya-1947852249.html

Кремль предупредил об ответе на решение Норвегии запретить въезд россиянам

Кремль предупредил об ответе на решение Норвегии запретить въезд россиянам - РИА Новости, 23.05.2024

Кремль предупредил об ответе на решение Норвегии запретить въезд россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ограничения Норвегии в отношении российских туристов исключительно дискриминационным решением, которое... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:10

2024-05-23T12:10

2024-05-23T12:10

туризм

норвегия

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ограничения Норвегии в отношении российских туристов исключительно дискриминационным решением, которое не может остаться без ответа. Ранее сообщалось, что власти Норвегии с 29 мая вводят дополнительные ограничения на въезд для граждан России, прибывающих в туристических целях, говорится в заявлении на сайте правительства страны. Ужесточение правил коснется и тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, и тех, кому визу выдали другие страны Шенгенского соглашения. Исключения будут сделаны для россиян, которые приезжают в Норвегию к близким родственникам, а также по работе или учебе. "Безусловно, подобные решения - они не могут оставаться без ответа - это первое. Второе - конечно же, решение исключительно дискриминационное", - сказал Песков журналистам."Мы не приемлем подобного решения. И мы сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут в последнее время своим качеством. Причем не по нашей инициативе", - добавил он.

https://ria.ru/20240423/puteshestviya-1941528495.html

норвегия

россия

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норвегия, россия, дмитрий песков