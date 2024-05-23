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Кремль предупредил об ответе на решение Норвегии запретить въезд россиянам - РИА Новости, 23.05.2024
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Туризм
 
12:10 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/norvegiya-1947852249.html
Кремль предупредил об ответе на решение Норвегии запретить въезд россиянам
Кремль предупредил об ответе на решение Норвегии запретить въезд россиянам - РИА Новости, 23.05.2024
Кремль предупредил об ответе на решение Норвегии запретить въезд россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ограничения Норвегии в отношении российских туристов исключительно дискриминационным решением, которое... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:10
2024-05-23T12:10
туризм
норвегия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ограничения Норвегии в отношении российских туристов исключительно дискриминационным решением, которое не может остаться без ответа. Ранее сообщалось, что власти Норвегии с 29 мая вводят дополнительные ограничения на въезд для граждан России, прибывающих в туристических целях, говорится в заявлении на сайте правительства страны. Ужесточение правил коснется и тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, и тех, кому визу выдали другие страны Шенгенского соглашения. Исключения будут сделаны для россиян, которые приезжают в Норвегию к близким родственникам, а также по работе или учебе. "Безусловно, подобные решения - они не могут оставаться без ответа - это первое. Второе - конечно же, решение исключительно дискриминационное", - сказал Песков журналистам."Мы не приемлем подобного решения. И мы сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут в последнее время своим качеством. Причем не по нашей инициативе", - добавил он.
https://ria.ru/20240423/puteshestviya-1941528495.html
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норвегия, россия, дмитрий песков
Туризм, Норвегия, Россия, Дмитрий Песков
Кремль предупредил об ответе на решение Норвегии запретить въезд россиянам

Песков назвал запрет въезда российских туристов в Норвегию дискриминационным

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии "Борисоглебск"
Пункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии Борисоглебск - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Пункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии "Борисоглебск". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ограничения Норвегии в отношении российских туристов исключительно дискриминационным решением, которое не может остаться без ответа.
Ранее сообщалось, что власти Норвегии с 29 мая вводят дополнительные ограничения на въезд для граждан России, прибывающих в туристических целях, говорится в заявлении на сайте правительства страны. Ужесточение правил коснется и тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, и тех, кому визу выдали другие страны Шенгенского соглашения. Исключения будут сделаны для россиян, которые приезжают в Норвегию к близким родственникам, а также по работе или учебе.
"Безусловно, подобные решения - они не могут оставаться без ответа - это первое. Второе - конечно же, решение исключительно дискриминационное", - сказал Песков журналистам.
"Мы не приемлем подобного решения. И мы сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь ухудшения наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут в последнее время своим качеством. Причем не по нашей инициативе", - добавил он.
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