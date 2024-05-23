https://ria.ru/20240523/napadenii-1947818072.html
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 23.05.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:15
2024-05-23T10:15
2024-05-23T11:15
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 98 морских милях (около 181,5 километра – ред.) к югу от Ходейды, Йемен. Власти ведут расследование", - говорится в заявлении управления. Инцидент классифицируется как "нападение". UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Позднее управление со ссылкой на капитана торгового судна сообщило, что ракета упала в воду в непосредственной близости от левого борта корабля. Судно и его экипаж находятся в безопасности и направляются к следующему порту захода, отмечает UKMTO.В свою очередь, британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что получила информацию о подозрительном сближении неизвестных с торговым судном в 68 морских милях (около 126 километров) к юго-западу от Ходейды, передаёт агентство Рейтер. По заявлению компании, судно подверглось "ракетной атаке", однако не получило повреждений, экипаж также не пострадал, говорится в материале.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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в мире, красное море, ходейда (город), йемен, ансар алла
В мире, Красное море, Ходейда (город), Йемен, Ансар Алла
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети X
о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 98 морских милях (около 181,5 километра – ред.) к югу от Ходейды, Йемен
. Власти ведут расследование", - говорится в заявлении управления. Инцидент классифицируется как "нападение".
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Позднее управление со ссылкой на капитана торгового судна сообщило, что ракета упала в воду в непосредственной близости от левого борта корабля. Судно и его экипаж находятся в безопасности и направляются к следующему порту захода, отмечает UKMTO.
В свою очередь, британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что получила информацию о подозрительном сближении неизвестных с торговым судном в 68 морских милях (около 126 километров) к юго-западу от Ходейды, передаёт агентство Рейтер. По заявлению компании, судно подверглось "ракетной атаке", однако не получило повреждений, экипаж также не пострадал, говорится в материале.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла
" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря
, ранее заявило о своей продержке Палестины
и намерении атаковать любые связанные с Израилем
корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.