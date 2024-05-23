https://ria.ru/20240523/napadenie-1947868178.html

В Подмосковье двое подростков напали с электрошокером на сверстницу

В Подмосковье двое подростков напали с электрошокером на сверстницу - РИА Новости, 23.05.2024

В Подмосковье двое подростков напали с электрошокером на сверстницу

Двое подростков напали с электрошокером и надругались над сверстницей в автомобиле в Красногорске, возбуждено уголовное дело, сообщается в подмосковном главке... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:58

2024-05-23T12:58

2024-05-23T12:58

происшествия

красногорск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Двое подростков напали с электрошокером и надругались над сверстницей в автомобиле в Красногорске, возбуждено уголовное дело, сообщается в подмосковном главке СК России. "Возбуждено уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (пункт "б" часть 4 статьи 132 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 21 мая в Красногорске двое подростков 15 и 16 лет, находясь в припаркованном автомобиле вместе с девочкой 2010 года рождения, несколько раз ударили ее электрошокером. После этого подростки надругались на ней, отмечается в сообщении. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240514/pedofil-1945844124.html

красногорск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красногорск, россия, следственный комитет россии (ск рф)