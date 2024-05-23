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В Подмосковье двое подростков напали с электрошокером на сверстницу - РИА Новости, 23.05.2024
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12:58 23.05.2024
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В Подмосковье двое подростков напали с электрошокером на сверстницу
В Подмосковье двое подростков напали с электрошокером на сверстницу - РИА Новости, 23.05.2024
В Подмосковье двое подростков напали с электрошокером на сверстницу
Двое подростков напали с электрошокером и надругались над сверстницей в автомобиле в Красногорске, возбуждено уголовное дело, сообщается в подмосковном главке... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:58
2024-05-23T12:58
происшествия
красногорск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Двое подростков напали с электрошокером и надругались над сверстницей в автомобиле в Красногорске, возбуждено уголовное дело, сообщается в подмосковном главке СК России. "Возбуждено уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (пункт "б" часть 4 статьи 132 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 21 мая в Красногорске двое подростков 15 и 16 лет, находясь в припаркованном автомобиле вместе с девочкой 2010 года рождения, несколько раз ударили ее электрошокером. После этого подростки надругались на ней, отмечается в сообщении. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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красногорск
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происшествия, красногорск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье двое подростков напали с электрошокером на сверстницу

В Красногорске подростки напали с электрошокером и надругались над сверстницей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Двое подростков напали с электрошокером и надругались над сверстницей в автомобиле в Красногорске, возбуждено уголовное дело, сообщается в подмосковном главке СК России.
"Возбуждено уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (пункт "б" часть 4 статьи 132 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 21 мая в Красногорске двое подростков 15 и 16 лет, находясь в припаркованном автомобиле вместе с девочкой 2010 года рождения, несколько раз ударили ее электрошокером. После этого подростки надругались на ней, отмечается в сообщении. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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