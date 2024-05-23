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В Подмосковье двое подростков напали с электрошокером на сверстницу
В Подмосковье двое подростков напали с электрошокером на сверстницу - РИА Новости, 23.05.2024
В Подмосковье двое подростков напали с электрошокером на сверстницу
Двое подростков напали с электрошокером и надругались над сверстницей в автомобиле в Красногорске, возбуждено уголовное дело, сообщается в подмосковном главке... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:58
2024-05-23T12:58
2024-05-23T12:58
происшествия
красногорск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Двое подростков напали с электрошокером и надругались над сверстницей в автомобиле в Красногорске, возбуждено уголовное дело, сообщается в подмосковном главке СК России. "Возбуждено уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (пункт "б" часть 4 статьи 132 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 21 мая в Красногорске двое подростков 15 и 16 лет, находясь в припаркованном автомобиле вместе с девочкой 2010 года рождения, несколько раз ударили ее электрошокером. После этого подростки надругались на ней, отмечается в сообщении. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240514/pedofil-1945844124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье двое подростков напали с электрошокером на сверстницу
В Красногорске подростки напали с электрошокером и надругались над сверстницей