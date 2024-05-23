https://ria.ru/20240523/motofestival-1947802251.html
Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая
Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая - РИА Новости, 23.05.2024
Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая
Московский мотофестиваль перенесли из-за последних звонков, его запланировали на 26 мая, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T08:36
2024-05-23T08:36
2024-05-23T08:36
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Московский мотофестиваль перенесли из-за последних звонков, его запланировали на 26 мая, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта."Последние дни получаем сообщения от мотоциклистов и москвичей с просьбой перенести дату Московского мотофестиваля. 25 мая во всех школах страны для выпускников прозвучит последний звонок, и их родителям важно быть рядом в такой день. Мы прислушались к вашим просьбам и приняли решение перенести Мотофестиваль на 1 день — на 26 мая, воскресенье", - говорится в сообщении.Место сбора и старта не меняются. Старт мотоколонны запланирован на 12.00, отметили в департаменте.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая
Дептранс: Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая из-за последних звонков