https://ria.ru/20240523/motofestival-1947802251.html

Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая

Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая - РИА Новости, 23.05.2024

Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая

Московский мотофестиваль перенесли из-за последних звонков, его запланировали на 26 мая, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:36

2024-05-23T08:36

2024-05-23T08:36

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Московский мотофестиваль перенесли из-за последних звонков, его запланировали на 26 мая, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта."Последние дни получаем сообщения от мотоциклистов и москвичей с просьбой перенести дату Московского мотофестиваля. 25 мая во всех школах страны для выпускников прозвучит последний звонок, и их родителям важно быть рядом в такой день. Мы прислушались к вашим просьбам и приняли решение перенести Мотофестиваль на 1 день — на 26 мая, воскресенье", - говорится в сообщении.Место сбора и старта не меняются. Старт мотоколонны запланирован на 12.00, отметили в департаменте.

https://ria.ru/20240517/gosduma-1946596384.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва