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Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая - РИА Новости, 23.05.2024
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08:36 23.05.2024
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Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая
Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая - РИА Новости, 23.05.2024
Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая
Московский мотофестиваль перенесли из-за последних звонков, его запланировали на 26 мая, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T08:36
2024-05-23T08:36
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Московский мотофестиваль перенесли из-за последних звонков, его запланировали на 26 мая, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта."Последние дни получаем сообщения от мотоциклистов и москвичей с просьбой перенести дату Московского мотофестиваля. 25 мая во всех школах страны для выпускников прозвучит последний звонок, и их родителям важно быть рядом в такой день. Мы прислушались к вашим просьбам и приняли решение перенести Мотофестиваль на 1 день — на 26 мая, воскресенье", - говорится в сообщении.Место сбора и старта не меняются. Старт мотоколонны запланирован на 12.00, отметили в департаменте.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая

Дептранс: Московский мотофестиваль перенесли на 26 мая из-за последних звонков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники мотофестиваля едут по Садовому кольцу в Москве
Участники мотофестиваля едут по Садовому кольцу в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники мотофестиваля едут по Садовому кольцу в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Московский мотофестиваль перенесли из-за последних звонков, его запланировали на 26 мая, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
"Последние дни получаем сообщения от мотоциклистов и москвичей с просьбой перенести дату Московского мотофестиваля. 25 мая во всех школах страны для выпускников прозвучит последний звонок, и их родителям важно быть рядом в такой день. Мы прислушались к вашим просьбам и приняли решение перенести Мотофестиваль на 1 день — на 26 мая, воскресенье", - говорится в сообщении.
Место сбора и старта не меняются. Старт мотоколонны запланирован на 12.00, отметили в департаменте.
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