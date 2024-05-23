https://ria.ru/20240523/moskva-1947990117.html
Москва планирует заключить крупные офсетные контракты в транспортной сфере
Москва планирует заключить крупные офсетные контракты в транспортной сфере - РИА Новости, 23.05.2024
Москва планирует заключить крупные офсетные контракты в транспортной сфере
Москва прорабатывает возможность заключения долгосрочных инвестиционных контрактов на оборудование и комплектующие для объектов столичной транспортной... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:09
2024-05-23T19:09
2024-05-23T19:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
владислав овчинский
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Москва прорабатывает возможность заключения долгосрочных инвестиционных контрактов на оборудование и комплектующие для объектов столичной транспортной инфраструктуры, а также планирует создать сервисный центр для его обслуживания, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем и успешно развиваем самые передовые технологии, которые позволяют Московскому транспорту занимать лидирующие позиции среди мировых мегаполисов. Сегодня мы видим, что отечественные промышленные компании могут предложить инновационные технологии, готовы инвестировать в создание новейших моделей транспорта и оборудование для него. Город готов взять на себя обязательства и оказать максимальную поддержку", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Ликсутов отметил, что планируется заключить долгосрочные офсетные контракты, локализовав самое современное производство с новейшим оборудованием на территории Москвы.По условиям офсетных контрактов инвесторы должны локализовать или модернизировать производство в Москве, а город должен гарантировать закупку продукции на несколько лет."Офсетный контракт – одна из ключевых мер поддержки, которая доступна сегодня московским инвесторам. Столица первой из регионов стала подписывать офсеты с производителями. В рамках долгосрочных инвестиционных контрактов они создают и модернизируют промышленную инфраструктуру, разрабатывают и внедряют новые технологии, направляют дополнительные инвестиции на развитие производства, создают новые высокооплачиваемые рабочие места", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.В 2023 году в транспортной отрасли Москвы уже был заключен офсетный контракт. На сегодняшний день в Красной Пархе идет строительство первой в РФ Гигафабрики по производству батарей для электротранспорта. Общая сумма закупки составит 172 миллиарда рублей. На предприятии будут производить 50 тысяч батарей в год, это закроет около 40% потребности рынка России. Запуск производства позволит создать 900 новых рабочих мест с 90% уровнем автоматизации.Москва заключила 18 офсетных контрактов на поставку лекарств с 2017 года, а также медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и других товаров. В рамках шести из этих контрактов инвесторы уже завершили строительство и модернизацию производств и начали поставлять продукцию.
https://ria.ru/20240523/moskva-1947875096.html
https://ria.ru/20240522/mpt-1947533792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , сергей собянин, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Владислав Овчинский
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Москва прорабатывает возможность заключения долгосрочных инвестиционных контрактов на оборудование и комплектующие для объектов столичной транспортной инфраструктуры, а также планирует создать сервисный центр для его обслуживания, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина
мы внедряем и успешно развиваем самые передовые технологии, которые позволяют Московскому транспорту занимать лидирующие позиции среди мировых мегаполисов. Сегодня мы видим, что отечественные промышленные компании могут предложить инновационные технологии, готовы инвестировать в создание новейших моделей транспорта и оборудование для него. Город готов взять на себя обязательства и оказать максимальную поддержку", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Ликсутов отметил, что планируется заключить долгосрочные офсетные контракты, локализовав самое современное производство с новейшим оборудованием на территории Москвы.
По условиям офсетных контрактов инвесторы должны локализовать или модернизировать производство в Москве, а город должен гарантировать закупку продукции на несколько лет.
"Офсетный контракт – одна из ключевых мер поддержки, которая доступна сегодня московским инвесторам. Столица первой из регионов стала подписывать офсеты с производителями. В рамках долгосрочных инвестиционных контрактов они создают и модернизируют промышленную инфраструктуру, разрабатывают и внедряют новые технологии, направляют дополнительные инвестиции на развитие производства, создают новые высокооплачиваемые рабочие места", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
.
В 2023 году в транспортной отрасли Москвы уже был заключен офсетный контракт. На сегодняшний день в Красной Пархе идет строительство первой в РФ Гигафабрики по производству батарей для электротранспорта. Общая сумма закупки составит 172 миллиарда рублей. На предприятии будут производить 50 тысяч батарей в год, это закроет около 40% потребности рынка России. Запуск производства позволит создать 900 новых рабочих мест с 90% уровнем автоматизации.
Москва заключила 18 офсетных контрактов на поставку лекарств с 2017 года, а также медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и других товаров. В рамках шести из этих контрактов инвесторы уже завершили строительство и модернизацию производств и начали поставлять продукцию.