https://ria.ru/20240523/moshennik-1947954144.html

В Дагестане подрядчика стройки осудили за мошенничество

В Дагестане подрядчика стройки осудили за мошенничество - РИА Новости, 23.05.2024

В Дагестане подрядчика стройки осудили за мошенничество

Заместитель гендиректора строительной компании приговорен к 2 годам лишения свободы условно за мошенничество при строительстве объекта Каспийской флотилии в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:54

2024-05-23T16:54

2024-05-23T16:54

происшествия

россия

махачкала

каспийская флотилия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Заместитель гендиректора строительной компании приговорен к 2 годам лишения свободы условно за мошенничество при строительстве объекта Каспийской флотилии в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике. "УФСБ России по Черноморскому флоту пресечена противоправная деятельность заместителя генерального директора ООО "Строительная компания Армада"… Каспийским городским судом Республики Дагестан Гаджиев А.И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (Мошенничество), и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно", – говорится в сообщении. Верховный суд Дагестана оставил приговор суда первой инстанции без изменений. Установлено, что с 2019 по 2021 год в ходе строительно-монтажных работ на объекте строительства Каспийской флотилии в Махачкале Гаджиев, действуя от ООО "СК Армада", внес ложные данные в акты о приемке выполненных работ. В результате компании переплатили из бюджета около 1 миллиона рублей.

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происшествия, россия, махачкала, каспийская флотилия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)