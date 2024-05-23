https://ria.ru/20240523/moshennik-1947954144.html
В Дагестане подрядчика стройки осудили за мошенничество
В Дагестане подрядчика стройки осудили за мошенничество - РИА Новости, 23.05.2024
В Дагестане подрядчика стройки осудили за мошенничество
Заместитель гендиректора строительной компании приговорен к 2 годам лишения свободы условно за мошенничество при строительстве объекта Каспийской флотилии в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:54
2024-05-23T16:54
2024-05-23T16:54
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махачкала
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МАХАЧКАЛА, 23 мая - РИА Новости. Заместитель гендиректора строительной компании приговорен к 2 годам лишения свободы условно за мошенничество при строительстве объекта Каспийской флотилии в Дагестане, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике. "УФСБ России по Черноморскому флоту пресечена противоправная деятельность заместителя генерального директора ООО "Строительная компания Армада"… Каспийским городским судом Республики Дагестан Гаджиев А.И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (Мошенничество), и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно", – говорится в сообщении. Верховный суд Дагестана оставил приговор суда первой инстанции без изменений. Установлено, что с 2019 по 2021 год в ходе строительно-монтажных работ на объекте строительства Каспийской флотилии в Махачкале Гаджиев, действуя от ООО "СК Армада", внес ложные данные в акты о приемке выполненных работ. В результате компании переплатили из бюджета около 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231030/prigovor-1906237146.html
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происшествия, россия, махачкала, каспийская флотилия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Махачкала, Каспийская флотилия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане подрядчика стройки осудили за мошенничество
В Дагестане подрядчика стройки на Каспийской флотилии осудили за мошенничество