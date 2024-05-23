https://ria.ru/20240523/mosbirzha-1947995533.html

Мосбиржа намерена запустить торги расчетными фьючерсами на сою

Мосбиржа намерена запустить торги расчетными фьючерсами на сою - РИА Новости, 23.05.2024

Мосбиржа намерена запустить торги расчетными фьючерсами на сою

Московская биржа во втором полугодии текущего года намерена запустить торги расчетными фьючерсами на сою, рассказал журналистам начальник управления продвижения РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:29

2024-05-23T19:29

2024-05-23T19:29

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экономика

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выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Московская биржа во втором полугодии текущего года намерена запустить торги расчетными фьючерсами на сою, рассказал журналистам начальник управления продвижения продуктов и развития ликвидности рынков деривативов Московской биржи Евгений Бурцев. "В этом году ближе к осени, то есть во втором полугодии мы запустим фьючерсный контракт на сою, он будет расчетным. Когда мы говорим про фьючерс, никакой поставки не возникает. Базисным активом является индекс, основанный на аукционах на НТБ. Гарантийное обеспечение (ГО) будет минимальным, на уровне 10%. Размер контракта будет доступен частному инвестору, чтобы он мог диверсифицировать портфель инструментов", - сказал он в кулуарах форума "Биржевой рынок российской продукции АПК: основные направления и перспективы развития" на площадке выставки "Россия". Он также отметил, что фьючерс будет интересен отраслевым участникам для хеджирования ценовых рисков. По его словам, Московская биржа также прорабатывает вопрос запуска расчетных фьючерсов на подсолнечник и подсолнечное масло. В 2022 году Мосбиржа запустила расчетный фьючерс на пшеницу - это единственный в своем роде в мире индикатор на этот вид зерновых. Позже Мосбиржа запустила расчетный фьючерс на сахар.

https://ria.ru/20240523/zerno-1947995365.html

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экономика, московская биржа, выставка-форум "россия"