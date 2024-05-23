https://ria.ru/20240523/moldaviya-1947985596.html

Молдавские фермеры обратились к властям из-за засухи

Молдавские фермеры обратились к властям из-за засухи - РИА Новости, 23.05.2024

Молдавские фермеры обратились к властям из-за засухи

Молдавские фермеры просят власти республики срочного создания комиссий для оценки ущерба от засухи, сообщает в четверг ассоциация "Сила фермеров". РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:41

2024-05-23T18:41

2024-05-23T18:41

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КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Молдавские фермеры просят власти республики срочного создания комиссий для оценки ущерба от засухи, сообщает в четверг ассоциация "Сила фермеров". "Ассоциация "Сила фермеров" просит Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности как можно скорее инициировать процесс создания в районах специализированных комиссий для выявления территорий, пострадавших от засухи, и объявления бедствия в сельском хозяйстве", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Отмечается, что климатические изменения в республике усугубляются в том числе из-за продолжительной засухи в этом году, и во многих районах страны особенно страдают полевые культуры первой группы. "Проверка должна быть проведена во всех районах страны, а в пострадавших от засухи зонах должно быть объявлено бедствие. Кроме того, мы просим правительство Республики Молдова как можно скорее определить некоторые меры помощи пострадавшим фермерам, в том числе путем запроса поддержки у Европейского Союза", - подчеркивается в сообщении. В прошлом году и в начале нынешнего года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Переговоры с премьером Дорином Речаном и главой минсельхоза Владимиром Болей завершились ничем, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240523/tsenzura-1947980594.html

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в мире, россия, молдавия, дорин речан