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Молдавские фермеры обратились к властям из-за засухи - РИА Новости, 23.05.2024
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18:41 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/moldaviya-1947985596.html
Молдавские фермеры обратились к властям из-за засухи
Молдавские фермеры обратились к властям из-за засухи - РИА Новости, 23.05.2024
Молдавские фермеры обратились к властям из-за засухи
Молдавские фермеры просят власти республики срочного создания комиссий для оценки ущерба от засухи, сообщает в четверг ассоциация "Сила фермеров". РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:41
2024-05-23T18:41
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КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Молдавские фермеры просят власти республики срочного создания комиссий для оценки ущерба от засухи, сообщает в четверг ассоциация "Сила фермеров". "Ассоциация "Сила фермеров" просит Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности как можно скорее инициировать процесс создания в районах специализированных комиссий для выявления территорий, пострадавших от засухи, и объявления бедствия в сельском хозяйстве", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Отмечается, что климатические изменения в республике усугубляются в том числе из-за продолжительной засухи в этом году, и во многих районах страны особенно страдают полевые культуры первой группы. "Проверка должна быть проведена во всех районах страны, а в пострадавших от засухи зонах должно быть объявлено бедствие. Кроме того, мы просим правительство Республики Молдова как можно скорее определить некоторые меры помощи пострадавшим фермерам, в том числе путем запроса поддержки у Европейского Союза", - подчеркивается в сообщении. В прошлом году и в начале нынешнего года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Переговоры с премьером Дорином Речаном и главой минсельхоза Владимиром Болей завершились ничем, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, молдавия, дорин речан
В мире, Россия, Молдавия, Дорин Речан
Молдавские фермеры обратились к властям из-за засухи

Молдавские фермеры просят власти срочного создания комиссий из-за засухи

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Молдавские фермеры просят власти республики срочного создания комиссий для оценки ущерба от засухи, сообщает в четверг ассоциация "Сила фермеров".
"Ассоциация "Сила фермеров" просит Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности как можно скорее инициировать процесс создания в районах специализированных комиссий для выявления территорий, пострадавших от засухи, и объявления бедствия в сельском хозяйстве", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
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Отмечается, что климатические изменения в республике усугубляются в том числе из-за продолжительной засухи в этом году, и во многих районах страны особенно страдают полевые культуры первой группы. "Проверка должна быть проведена во всех районах страны, а в пострадавших от засухи зонах должно быть объявлено бедствие. Кроме того, мы просим правительство Республики Молдова как можно скорее определить некоторые меры помощи пострадавшим фермерам, в том числе путем запроса поддержки у Европейского Союза", - подчеркивается в сообщении.
В прошлом году и в начале нынешнего года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Переговоры с премьером Дорином Речаном и главой минсельхоза Владимиром Болей завершились ничем, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.
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