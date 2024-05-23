https://ria.ru/20240523/moldaviya-1947850524.html

В Гагаузии проходит митинг против строительства парка GagauziyaLand

В Гагаузии проходит митинг против строительства парка GagauziyaLand - РИА Новости, 23.05.2024

В Гагаузии проходит митинг против строительства парка GagauziyaLand

Митинг против произвола властей Молдавии в отношении строительства парка GagauziyaLand проходит в Гагаузской автономии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:07

2024-05-23T12:07

2024-05-23T14:21

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КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Митинг против произвола властей Молдавии в отношении строительства парка GagauziyaLand проходит в Гагаузской автономии, передает корреспондент РИА Новости. Руководство региона и несколько сотен манифестантов собрались в селе Конгаз, где при поддержке бизнесмена Илана Шора идет строительство детского парка развлечений. В начале мая инспекция окружающей среды, подчиняющаяся правительству Молдавии, запретила проведение работ на данном объекте, ссылаясь на возможные риски для экологии. В Гагаузии расценили эти действия как очередное блокирование социальных инициатив властей автономии. Трансляция акции ведется в режиме онлайн в социальной сети Facebook*. "Центральные власти используют все рычаги давления. Не пускают строителей, проверяют каждый кирпичик. Это не первая блокировка инициатив руководства Гагаузии. Власти Молдавии чинят и другие препятствия – это и экономическое давление региона, и нежелание вести диалог с руководителем автономии. Сегодня мы собрались здесь не только в защиту парка GagauziyaLand, мы еще протестуем против произвола со стороны Майи Санду и (правящей) партии "Действие и солидарность", - сказал, открывая митинг, советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов. Руководитель автономии Евгения Гуцул также раскритиковала действия Кишинева. "Нам мешает это безграмотное правительство "Действия и солидарности", которое ничего не сделало ни для гагаузского народа, ни для Молдавии", - заявила она. Акция проходит мирно. Манифестанты держат плакаты с антиправительственными лозунгами. В октябре прошлого года бизнесмен и оппозиционный политик Шор сообщил о запуске строительства GagauziyaLand, место для которого было выбрано в Конгазе - самом большом селе Европы, что зафиксировано в "Книге рекордов Гиннеса". Все развлечения в новом парке будут бесплатными. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240410/gagauziya-1939031863.html

https://ria.ru/20240522/moldavane-1947683516.html

https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947655431.html

https://ria.ru/20240410/gagauziya-1939011637.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, илан шор, facebook, таможенный союз