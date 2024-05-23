Рейтинг@Mail.ru
В Гагаузии проходит митинг против строительства парка GagauziyaLand - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 23.05.2024 (обновлено: 14:21 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/moldaviya-1947850524.html
В Гагаузии проходит митинг против строительства парка GagauziyaLand
В Гагаузии проходит митинг против строительства парка GagauziyaLand - РИА Новости, 23.05.2024
В Гагаузии проходит митинг против строительства парка GagauziyaLand
Митинг против произвола властей Молдавии в отношении строительства парка GagauziyaLand проходит в Гагаузской автономии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:07
2024-05-23T14:21
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
илан шор
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947850145_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_55c5d8a3ed49c875c85a0c3b2a5b06fd.jpg
КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Митинг против произвола властей Молдавии в отношении строительства парка GagauziyaLand проходит в Гагаузской автономии, передает корреспондент РИА Новости. Руководство региона и несколько сотен манифестантов собрались в селе Конгаз, где при поддержке бизнесмена Илана Шора идет строительство детского парка развлечений. В начале мая инспекция окружающей среды, подчиняющаяся правительству Молдавии, запретила проведение работ на данном объекте, ссылаясь на возможные риски для экологии. В Гагаузии расценили эти действия как очередное блокирование социальных инициатив властей автономии. Трансляция акции ведется в режиме онлайн в социальной сети Facebook*. "Центральные власти используют все рычаги давления. Не пускают строителей, проверяют каждый кирпичик. Это не первая блокировка инициатив руководства Гагаузии. Власти Молдавии чинят и другие препятствия – это и экономическое давление региона, и нежелание вести диалог с руководителем автономии. Сегодня мы собрались здесь не только в защиту парка GagauziyaLand, мы еще протестуем против произвола со стороны Майи Санду и (правящей) партии "Действие и солидарность", - сказал, открывая митинг, советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов. Руководитель автономии Евгения Гуцул также раскритиковала действия Кишинева. "Нам мешает это безграмотное правительство "Действия и солидарности", которое ничего не сделало ни для гагаузского народа, ни для Молдавии", - заявила она. Акция проходит мирно. Манифестанты держат плакаты с антиправительственными лозунгами. В октябре прошлого года бизнесмен и оппозиционный политик Шор сообщил о запуске строительства GagauziyaLand, место для которого было выбрано в Конгазе - самом большом селе Европы, что зафиксировано в "Книге рекордов Гиннеса". Все развлечения в новом парке будут бесплатными. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240410/gagauziya-1939031863.html
https://ria.ru/20240522/moldavane-1947683516.html
https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947655431.html
https://ria.ru/20240410/gagauziya-1939011637.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947850145_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e2054e9b2731ab1a1ec62de9b4157796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, илан шор, facebook, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Илан Шор, Facebook, Таможенный союз
В Гагаузии проходит митинг против строительства парка GagauziyaLand

В Гагаузской автономии проходит митинг против произвола властей Молдавии

© SputnikУчастники акции протеста против произвола властей Молдавии в отношении строительства парка GagauziyaLand
Участники акции протеста против произвола властей Молдавии в отношении строительства парка GagauziyaLand - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Sputnik
Участники акции протеста против произвола властей Молдавии в отношении строительства парка GagauziyaLand
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Митинг против произвола властей Молдавии в отношении строительства парка GagauziyaLand проходит в Гагаузской автономии, передает корреспондент РИА Новости.
Руководство региона и несколько сотен манифестантов собрались в селе Конгаз, где при поддержке бизнесмена Илана Шора идет строительство детского парка развлечений. В начале мая инспекция окружающей среды, подчиняющаяся правительству Молдавии, запретила проведение работ на данном объекте, ссылаясь на возможные риски для экологии. В Гагаузии расценили эти действия как очередное блокирование социальных инициатив властей автономии.
Кордон полиции у Комратского государственного университета - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Протестующие в Гагаузии хотят прорваться к зданию вуза, куда приедет Санду
10 апреля, 11:15
Трансляция акции ведется в режиме онлайн в социальной сети Facebook*.
"Центральные власти используют все рычаги давления. Не пускают строителей, проверяют каждый кирпичик. Это не первая блокировка инициатив руководства Гагаузии. Власти Молдавии чинят и другие препятствия – это и экономическое давление региона, и нежелание вести диалог с руководителем автономии. Сегодня мы собрались здесь не только в защиту парка GagauziyaLand, мы еще протестуем против произвола со стороны Майи Санду и (правящей) партии "Действие и солидарность", - сказал, открывая митинг, советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Большинство граждан Молдавии не хотят считать себя румынами, показал опрос
Вчера, 15:49
Руководитель автономии Евгения Гуцул также раскритиковала действия Кишинева. "Нам мешает это безграмотное правительство "Действия и солидарности", которое ничего не сделало ни для гагаузского народа, ни для Молдавии", - заявила она. Акция проходит мирно. Манифестанты держат плакаты с антиправительственными лозунгами.
В октябре прошлого года бизнесмен и оппозиционный политик Шор сообщил о запуске строительства GagauziyaLand, место для которого было выбрано в Конгазе - самом большом селе Европы, что зафиксировано в "Книге рекордов Гиннеса". Все развлечения в новом парке будут бесплатными.
Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда Кишинева, призывая власти прекратить политическое преследование оппонентов
Опрос показал отношение жителей Молдавии к Гагаузии
Вчера, 14:17
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Полицейские у здания Комратского университета в Гагаузии. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В Гагаузии полицейские оцепили здание госуниверситета
10 апреля, 09:58
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулИлан ШорFacebookТаможенный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала