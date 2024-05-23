https://ria.ru/20240523/moldaviya-1947830060.html

В Приднестровье назвали милитаризацию Молдавии путем к эскалации

В Приднестровье назвали милитаризацию Молдавии путем к эскалации - РИА Новости, 23.05.2024

В Приднестровье назвали милитаризацию Молдавии путем к эскалации

Милитаризация Молдавии — это путь к эскалации и напряженности, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:00

2024-05-23T11:00

2024-05-23T11:01

в мире

молдавия

кишинев

румыния

виталий игнатьев

майя санду

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Милитаризация Молдавии — это путь к эскалации и напряженности, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ". "Мы должны понимать, что милитаризация — это путь к эскалации, путь к напряженности. Эту угрозу исключать нельзя... Я вижу обращение населения, наших граждан, жителей Приднестровья, молдавского населения, которое у себя на огородах, задних дворах, выпасая отару овец, натыкается на какие-то боевые группы, на каких-то непонятных парашютистов, каких-то странных людей, которые не говорят на молдавском языке, на румынском языке. Очень странная ситуация. Я бы даже сказал - нездоровая", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что на встрече в формате "1+1" в Бендерах, которая состоялась 17 мая, он обсуждал с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном проблему милитаризации. По его словам, нейтральная Молдавия провела 18 военных учений со странами НАТО в прошлом году и ни одного совместного с миротворческими контингентами за последние 11 лет. "Я поинтересовался у политического представителя Молдавии, почему они не выполняют свои обязательства как страна, участвующая в миротворческой операции, и зачем они занимаются милитаризацией? Если честно, я не услышал внятного, аргументированного ответа. Это были какие-то странные оговорки обывательского формата. Якобы у некоторых стран Евросоюза какой-то процент ВВП тратится на оборону большой, а у Молдавии - маленький", - отметил Игнатьев. Глава МИД ПМР обратил внимание на, что сравнивать Молдавию со странами ЕС некорректно. Он напомнил, что у Кишинева есть неурегулированный международный конфликт и действует миротворческая операция. "Буквально рядом есть конфликт на украинской территории. И в этих условиях вместо того, чтобы действовать максимально осторожно, Молдавия действительно занимается милитаризацией. Поэтому ситуация очень сложная. Мы держим эту проблему в сфере пристального внимания", - добавил Игнатьев. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20231021/militarizatsiya-1904288351.html

https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946679351.html

молдавия

кишинев

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, румыния, виталий игнатьев, майя санду, нато, евросоюз