В Приднестровье назвали милитаризацию Молдавии путем к эскалации
Глава МИД ПМР Игнатьев: милитаризация Молдавии ведет к эскалации и напряженности
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Милитаризация Молдавии — это путь к эскалации и напряженности, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала "ТСВ".
"Мы должны понимать, что милитаризация — это путь к эскалации, путь к напряженности. Эту угрозу исключать нельзя... Я вижу обращение населения, наших граждан, жителей Приднестровья, молдавского населения, которое у себя на огородах, задних дворах, выпасая отару овец, натыкается на какие-то боевые группы, на каких-то непонятных парашютистов, каких-то странных людей, которые не говорят на молдавском языке, на румынском языке. Очень странная ситуация. Я бы даже сказал - нездоровая", - сказал Игнатьев.
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Глава МИД ПМР также отметил, что на встрече в формате "1+1" в Бендерах, которая состоялась 17 мая, он обсуждал с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном проблему милитаризации. По его словам, нейтральная Молдавия провела 18 военных учений со странами НАТО в прошлом году и ни одного совместного с миротворческими контингентами за последние 11 лет.
"Я поинтересовался у политического представителя Молдавии, почему они не выполняют свои обязательства как страна, участвующая в миротворческой операции, и зачем они занимаются милитаризацией? Если честно, я не услышал внятного, аргументированного ответа. Это были какие-то странные оговорки обывательского формата. Якобы у некоторых стран Евросоюза какой-то процент ВВП тратится на оборону большой, а у Молдавии - маленький", - отметил Игнатьев.
Глава МИД ПМР обратил внимание на, что сравнивать Молдавию со странами ЕС некорректно. Он напомнил, что у Кишинева есть неурегулированный международный конфликт и действует миротворческая операция. "Буквально рядом есть конфликт на украинской территории. И в этих условиях вместо того, чтобы действовать максимально осторожно, Молдавия действительно занимается милитаризацией. Поэтому ситуация очень сложная. Мы держим эту проблему в сфере пристального внимания", - добавил Игнатьев.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.