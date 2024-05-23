https://ria.ru/20240523/moldaviya-1947817200.html

Гагаузские общественники заявили об обысках в аэропорту Кишинева

Гагаузские общественники заявили об обысках в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 23.05.2024

Гагаузские общественники заявили об обысках в аэропорту Кишинева

Вернувшиеся в Молдавию из Москвы гагаузские общественные деятели заявили, что сотрудники правоохранительных органов подвергли их обыскам и допросам в аэропорту... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:11

2024-05-23T10:11

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КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Вернувшиеся в Молдавию из Москвы гагаузские общественные деятели заявили, что сотрудники правоохранительных органов подвергли их обыскам и допросам в аэропорту Кишинева. Активисты опубликовали в соцсетях и мессенджере Telegram видеозапись, в которой сообщили, что подверглись допросам и обыскам в аэропорту столицы республики. "Мы прилетели в три (часа) утра. Более трех часов нас держали в так называемой стерильной зоне. Из 18 человек сотрудники пограничной полиции задержали 14. Семь человек были отправлены на дополнительный контроль (на допросы и обыски - ред.) без объяснения причин", - сказал руководитель гагаузского отделения молодежной организации Next Generation Иван Паня. Накануне в Москве общественники приняли участие в презентации ряда проектов некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия". Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, которых ожидали в здании аэропорта сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное их задержание. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в аэропорту. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим. Ранее власти Молдавии несколько раз вводили ограничительные меры в аэропорту Кишинева – в октябре 2023 "в связи с эскалации рисков для глобальной безопасности в связи с войной в Израиле" и в августа 2022 года "из-за участившихся ложных сообщений о взрывных устройствах в здании аэропорта".

https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946116706.html

https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947607615.html

https://ria.ru/20240426/kishinev-1942433565.html

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в мире, здоровье - общество, молдавия, кишинев, москва, евгения гуцул, дмитрий константинов, telegram, евразийский экономический союз