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Гагаузские общественники заявили об обысках в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 23.05.2024
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10:11 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/moldaviya-1947817200.html
Гагаузские общественники заявили об обысках в аэропорту Кишинева
Гагаузские общественники заявили об обысках в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 23.05.2024
Гагаузские общественники заявили об обысках в аэропорту Кишинева
Вернувшиеся в Молдавию из Москвы гагаузские общественные деятели заявили, что сотрудники правоохранительных органов подвергли их обыскам и допросам в аэропорту... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:11
2024-05-23T10:11
в мире
здоровье - общество
молдавия
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КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Вернувшиеся в Молдавию из Москвы гагаузские общественные деятели заявили, что сотрудники правоохранительных органов подвергли их обыскам и допросам в аэропорту Кишинева. Активисты опубликовали в соцсетях и мессенджере Telegram видеозапись, в которой сообщили, что подверглись допросам и обыскам в аэропорту столицы республики. "Мы прилетели в три (часа) утра. Более трех часов нас держали в так называемой стерильной зоне. Из 18 человек сотрудники пограничной полиции задержали 14. Семь человек были отправлены на дополнительный контроль (на допросы и обыски - ред.) без объяснения причин", - сказал руководитель гагаузского отделения молодежной организации Next Generation Иван Паня. Накануне в Москве общественники приняли участие в презентации ряда проектов некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия". Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, которых ожидали в здании аэропорта сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное их задержание. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в аэропорту. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим. Ранее власти Молдавии несколько раз вводили ограничительные меры в аэропорту Кишинева – в октябре 2023 "в связи с эскалации рисков для глобальной безопасности в связи с войной в Израиле" и в августа 2022 года "из-за участившихся ложных сообщений о взрывных устройствах в здании аэропорта".
https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946116706.html
https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947607615.html
https://ria.ru/20240426/kishinev-1942433565.html
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в мире, здоровье - общество, молдавия, кишинев, москва, евгения гуцул, дмитрий константинов, telegram, евразийский экономический союз
В мире, Здоровье - Общество, Молдавия, Кишинев, Москва, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов, Telegram, Евразийский экономический союз
Гагаузские общественники заявили об обысках в аэропорту Кишинева

Вернувшиеся из РФ гагаузские активисты заявили об обысках в аэропорту Кишинева

© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
Аэропорт Кишинева в Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Вернувшиеся в Молдавию из Москвы гагаузские общественные деятели заявили, что сотрудники правоохранительных органов подвергли их обыскам и допросам в аэропорту Кишинева.
Активисты опубликовали в соцсетях и мессенджере Telegram видеозапись, в которой сообщили, что подверглись допросам и обыскам в аэропорту столицы республики.
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"Мы прилетели в три (часа) утра. Более трех часов нас держали в так называемой стерильной зоне. Из 18 человек сотрудники пограничной полиции задержали 14. Семь человек были отправлены на дополнительный контроль (на допросы и обыски - ред.) без объяснения причин", - сказал руководитель гагаузского отделения молодежной организации Next Generation Иван Паня.
Накануне в Москве общественники приняли участие в презентации ряда проектов некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия".
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Вчера, 11:36
Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, которых ожидали в здании аэропорта сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное их задержание. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в аэропорту. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим. Ранее власти Молдавии несколько раз вводили ограничительные меры в аэропорту Кишинева – в октябре 2023 "в связи с эскалации рисков для глобальной безопасности в связи с войной в Израиле" и в августа 2022 года "из-за участившихся ложных сообщений о взрывных устройствах в здании аэропорта".
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В аэропорту Кишинева задержали пассажиров, возвращавшихся из Москвы
26 апреля, 10:47
 
В миреЗдоровье - ОбществоМолдавияКишиневМоскваЕвгения ГуцулДмитрий КонстантиновTelegramЕвразийский экономический союз
 
 
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