https://ria.ru/20240523/moldavia-1948010607.html

Оппозиция Молдавии опровергла данные о независимости страны от газа России

Оппозиция Молдавии опровергла данные о независимости страны от газа России - РИА Новости, 23.05.2024

Оппозиция Молдавии опровергла данные о независимости страны от газа России

Лидер оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу считает, что заявления властей о энергонезависимости страны, в частности от российского газа,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T21:26

2024-05-23T21:26

2024-05-23T21:26

экономика

молдавия

кишинев

россия

майя санду

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу считает, что заявления властей о энергонезависимости страны, в частности от российского газа, являются фикцией, поскольку по факту Молдавия остается привязанной к традиционным источникам природного газа и электроэнергии. Ранее президент Молдавии Майя Санду и министр энергетики Виктор Парликов заявили, что республика полностью перестала зависеть от российского газа. "Заявления о какой-то якобы достигнутой энергонезависимости - фикция. Такая риторика ведется лишь с целью создать видимость работы, направленной на продвижение по рекламируемому европейскому пути. По факту Молдавия остается привязанной к традиционным источникам природного газа и электроэнергии… Вместо того, чтобы договариваться о выгодных для нашей страны и ее граждан поставках энергоносителей со всеми партнерами, власть борется с ветряными мельницами", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. Он привел статистику, согласно которой в 2023 году страна импортировала 72 млн кубических метров газа из России и 419 млн кубических метров из Украины. "Других стран в структуре импорта нет. Что касается электроэнергии. В 2023 году большая ее часть, около 78% от общего объема, закупленного Energocom, приобретена у Молдавской ГРЭС. Эта электроэнергия была произведена исключительно из природного газа, поставляемого "Газпромом"", - напомнил Лунгу. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. При этом контракт с Energocom действует до конца апреля. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан допустил, что Кишинев будет вынужден вновь вернуться к закупкам российского газа для потребителей на правом берегу Днестра.

https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

молдавия

кишинев

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экономика, молдавия, кишинев, россия, майя санду, газпром, молдовагаз