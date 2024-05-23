Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Молдавии опровергла данные о независимости страны от газа России - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/moldavia-1948010607.html
Оппозиция Молдавии опровергла данные о независимости страны от газа России
Оппозиция Молдавии опровергла данные о независимости страны от газа России - РИА Новости, 23.05.2024
Оппозиция Молдавии опровергла данные о независимости страны от газа России
Лидер оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу считает, что заявления властей о энергонезависимости страны, в частности от российского газа,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T21:26
2024-05-23T21:26
экономика
молдавия
кишинев
россия
майя санду
газпром
молдовагаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757209133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_21a96f1a9963354bba565ebc9a16bfbd.jpg
КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу считает, что заявления властей о энергонезависимости страны, в частности от российского газа, являются фикцией, поскольку по факту Молдавия остается привязанной к традиционным источникам природного газа и электроэнергии. Ранее президент Молдавии Майя Санду и министр энергетики Виктор Парликов заявили, что республика полностью перестала зависеть от российского газа. "Заявления о какой-то якобы достигнутой энергонезависимости - фикция. Такая риторика ведется лишь с целью создать видимость работы, направленной на продвижение по рекламируемому европейскому пути. По факту Молдавия остается привязанной к традиционным источникам природного газа и электроэнергии… Вместо того, чтобы договариваться о выгодных для нашей страны и ее граждан поставках энергоносителей со всеми партнерами, власть борется с ветряными мельницами", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. Он привел статистику, согласно которой в 2023 году страна импортировала 72 млн кубических метров газа из России и 419 млн кубических метров из Украины. "Других стран в структуре импорта нет. Что касается электроэнергии. В 2023 году большая ее часть, около 78% от общего объема, закупленного Energocom, приобретена у Молдавской ГРЭС. Эта электроэнергия была произведена исключительно из природного газа, поставляемого "Газпромом"", - напомнил Лунгу. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. При этом контракт с Energocom действует до конца апреля. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан допустил, что Кишинев будет вынужден вновь вернуться к закупкам российского газа для потребителей на правом берегу Днестра.
https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757209133_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_8a409d833d03453fa1775e2445a67714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, молдавия, кишинев, россия, майя санду, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Газпром, Молдовагаз
Оппозиция Молдавии опровергла данные о независимости страны от газа России

Лунгу назвал заявления о энергонезависимости Молдавии от РФ фикцией

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексей Лунгу считает, что заявления властей о энергонезависимости страны, в частности от российского газа, являются фикцией, поскольку по факту Молдавия остается привязанной к традиционным источникам природного газа и электроэнергии.
Ранее президент Молдавии Майя Санду и министр энергетики Виктор Парликов заявили, что республика полностью перестала зависеть от российского газа.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Отработанная схема: Молдавия "отказалась" от российского газа
3 октября 2023, 08:00
"Заявления о какой-то якобы достигнутой энергонезависимости - фикция. Такая риторика ведется лишь с целью создать видимость работы, направленной на продвижение по рекламируемому европейскому пути. По факту Молдавия остается привязанной к традиционным источникам природного газа и электроэнергии… Вместо того, чтобы договариваться о выгодных для нашей страны и ее граждан поставках энергоносителей со всеми партнерами, власть борется с ветряными мельницами", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
Он привел статистику, согласно которой в 2023 году страна импортировала 72 млн кубических метров газа из России и 419 млн кубических метров из Украины. "Других стран в структуре импорта нет. Что касается электроэнергии. В 2023 году большая ее часть, около 78% от общего объема, закупленного Energocom, приобретена у Молдавской ГРЭС. Эта электроэнергия была произведена исключительно из природного газа, поставляемого "Газпромом"", - напомнил Лунгу.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. При этом контракт с Energocom действует до конца апреля. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан допустил, что Кишинев будет вынужден вновь вернуться к закупкам российского газа для потребителей на правом берегу Днестра.
Участники акции протеста против введения Молдовой таможенных пошлин для предприятий Приднестровья - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Обвинят Россию: ради ЕС разваливают еще одну страну
11 марта, 08:00
 
ЭкономикаМолдавияКишиневРоссияМайя СандуГазпромМолдовагаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала