Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заявили о политическом кризисе в сфере юстиции - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/moldavia-1947927773.html
В Молдавии заявили о политическом кризисе в сфере юстиции
В Молдавии заявили о политическом кризисе в сфере юстиции - РИА Новости, 23.05.2024
В Молдавии заявили о политическом кризисе в сфере юстиции
Сфера юстиции в Молдавии находится в кризисе и в крайней степени политизирована, заявил в четверг секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне, РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:04
2024-05-23T16:04
молдавия
кишинев
венецианская комиссия
еврокомиссия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_d8b56c5cbfb222fd48301560958d53be.jpg
КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Сфера юстиции в Молдавии находится в кризисе и в крайней степени политизирована, заявил в четверг секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне, коммунист Константин Старыш на встрече с представителям Венецианской комиссии. Делегация комиссии во главе с председателем Клэр Бази-Малори находится с визитом в Кишиневе, они принимают участие в Конгрессе европейских конституционных судов. Ранее Еврокомиссия поставила Молдавии девять условий, необходимых для вступления в ЕС. Шесть из них касаются реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией, борьбы с организованной преступностью и деолигархизации. "На сегодняшний день сфера юстиции в Молдавии находится в кризисе, и в крайней степени политизирована. Конституционный суд страны находится под политическим влиянием, поскольку состоит из бывших юристов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), большинство членов Центральной избирательной комиссии являются представителями ПДС, незаконный запрет политических партий нарушает права тысяч избирателей", - сказал Старыш. Депутат также подчеркнул, что "необдуманная реформа юстиции нынешних властей вызвала массовое бегство судей и системы". Пресс-служба оппозиционного в Молдавии блока Коммунистов и социалистов (БКС) также сообщила, что делегацию Венецианской комиссии ознакомили с фактами участившихся случаях нарушения прав человека в республике, ограничении права на свободу выражения мнений, политическом контроле СМИ и преследовании оппозиции.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_588535001070d7ee4dbc5054a66ee1e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, венецианская комиссия, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Молдавия, Кишинев, Венецианская комиссия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
В Молдавии заявили о политическом кризисе в сфере юстиции

Депутат Старыш: сфера юстиции в Молдавии политизирована и находится в кризисе

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Сфера юстиции в Молдавии находится в кризисе и в крайней степени политизирована, заявил в четверг секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне, коммунист Константин Старыш на встрече с представителям Венецианской комиссии.
Делегация комиссии во главе с председателем Клэр Бази-Малори находится с визитом в Кишиневе, они принимают участие в Конгрессе европейских конституционных судов. Ранее Еврокомиссия поставила Молдавии девять условий, необходимых для вступления в ЕС. Шесть из них касаются реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией, борьбы с организованной преступностью и деолигархизации.
"На сегодняшний день сфера юстиции в Молдавии находится в кризисе, и в крайней степени политизирована. Конституционный суд страны находится под политическим влиянием, поскольку состоит из бывших юристов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), большинство членов Центральной избирательной комиссии являются представителями ПДС, незаконный запрет политических партий нарушает права тысяч избирателей", - сказал Старыш.
Депутат также подчеркнул, что "необдуманная реформа юстиции нынешних властей вызвала массовое бегство судей и системы".
Пресс-служба оппозиционного в Молдавии блока Коммунистов и социалистов (БКС) также сообщила, что делегацию Венецианской комиссии ознакомили с фактами участившихся случаях нарушения прав человека в республике, ограничении права на свободу выражения мнений, политическом контроле СМИ и преследовании оппозиции.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
11 марта, 08:00
 
МолдавияКишиневВенецианская комиссияЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала