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В Молдавии заявили о политическом кризисе в сфере юстиции
В Молдавии заявили о политическом кризисе в сфере юстиции - РИА Новости, 23.05.2024
В Молдавии заявили о политическом кризисе в сфере юстиции
Сфера юстиции в Молдавии находится в кризисе и в крайней степени политизирована, заявил в четверг секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне, РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:04
2024-05-23T16:04
2024-05-23T16:04
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КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Сфера юстиции в Молдавии находится в кризисе и в крайней степени политизирована, заявил в четверг секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне, коммунист Константин Старыш на встрече с представителям Венецианской комиссии. Делегация комиссии во главе с председателем Клэр Бази-Малори находится с визитом в Кишиневе, они принимают участие в Конгрессе европейских конституционных судов. Ранее Еврокомиссия поставила Молдавии девять условий, необходимых для вступления в ЕС. Шесть из них касаются реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией, борьбы с организованной преступностью и деолигархизации. "На сегодняшний день сфера юстиции в Молдавии находится в кризисе, и в крайней степени политизирована. Конституционный суд страны находится под политическим влиянием, поскольку состоит из бывших юристов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), большинство членов Центральной избирательной комиссии являются представителями ПДС, незаконный запрет политических партий нарушает права тысяч избирателей", - сказал Старыш. Депутат также подчеркнул, что "необдуманная реформа юстиции нынешних властей вызвала массовое бегство судей и системы". Пресс-служба оппозиционного в Молдавии блока Коммунистов и социалистов (БКС) также сообщила, что делегацию Венецианской комиссии ознакомили с фактами участившихся случаях нарушения прав человека в республике, ограничении права на свободу выражения мнений, политическом контроле СМИ и преследовании оппозиции.
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молдавия, кишинев, венецианская комиссия, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Молдавия, Кишинев, Венецианская комиссия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
В Молдавии заявили о политическом кризисе в сфере юстиции
Депутат Старыш: сфера юстиции в Молдавии политизирована и находится в кризисе
КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Сфера юстиции в Молдавии находится в кризисе и в крайней степени политизирована, заявил в четверг секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности и обороне, коммунист Константин Старыш на встрече с представителям Венецианской комиссии.
Делегация комиссии во главе с председателем Клэр Бази-Малори находится с визитом в Кишиневе
, они принимают участие в Конгрессе европейских конституционных судов. Ранее Еврокомиссия
поставила Молдавии девять условий, необходимых для вступления в ЕС
. Шесть из них касаются реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией, борьбы с организованной преступностью и деолигархизации.
"На сегодняшний день сфера юстиции в Молдавии находится в кризисе, и в крайней степени политизирована. Конституционный суд страны находится под политическим влиянием, поскольку состоит из бывших юристов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), большинство членов Центральной избирательной комиссии являются представителями ПДС, незаконный запрет политических партий нарушает права тысяч избирателей", - сказал Старыш.
Депутат также подчеркнул, что "необдуманная реформа юстиции нынешних властей вызвала массовое бегство судей и системы".
Пресс-служба оппозиционного в Молдавии блока Коммунистов и социалистов (БКС) также сообщила, что делегацию Венецианской комиссии ознакомили с фактами участившихся случаях нарушения прав человека в республике, ограничении права на свободу выражения мнений, политическом контроле СМИ и преследовании оппозиции.